Naprawa po sabotażu Nord Stream 1 i 2 mogłaby kosztować pół miliarda dolarów Alert

Trwa poszukiwanie sprawców sabotażu Nord Stream 1 i 2 a Rosjanie mają według New York Times szykować się do naprawy szacowanej na około 500 mln dolarów. Koszt budowy Nord Stream 2 był szacowany pierwotnie na około 10 mld dolarów.

Miejsce wybuchu Nord Stream w duńskiej WSE w okolicy Bornholmu z naniesionymi trasami żeglugi statków w ciągu 90 dni przed wybuchem. Żółtymi kropkami oznaczono pozycje dwóch jednostek z wyłączonym systemem AIS fot. SpaceKnow

NYT ustalił w Nord Stream 2 AG, właścicielu spornego gazociągu z Rosji do Niemiec o nazwie Nord Stream 1, który powstał w 2011 roku, że trwają szacunki potencjalnej naprawy tej magistrali oraz wpływu wody morskiej na jej kondycję. Według NYT wycena opiewa na około 500 mln dolarów. Należy przypomnieć, że koszt budowy Nord Stream 2 był pierwotnie szacowany na 10 mld dolarów.

Niemcy zadeklarowali już, że druga nitka Nord Stream 2 nie może wrócić do pracy, bo także mogła zostać uszkodzona w wyniku wybuchu. Poza tym regulator Bundesnetzagentur zamroził certyfikację tego gazociągu po ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, a USA objęły go sankcjami.

Śledztwo szwedzkie w sprawie sabotażu z 26 września, który doprowadził do wybuchów uszkadzających obie nitki Nord Stream 1 oraz jedną (nitkę B) Nord Stream 2, pozostaje tajne. Polska i Ukraina oskarżyły o niego Rosję, a ta odwdzięczyła się spekulacjami na temat zaangażowania wywiadu brytyjskiego. NYT podkreśla, że Nord Stream 1 był wyłączony z użytku a Nord Stream 2 nie został dopuszczony do pracy w czasie sabotażu, a zatem wybuchy nie zmniejszyły dostaw gazu rosyjskiego do Europy. Mogą jednak wywierać presję na ceny gazu aż do wiosny, kiedy skończy się sezon grzewczy.

New York Times/Wojciech Jakóbik