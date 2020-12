Rosjanie mogą spróbować dokończyć Nord Stream 2 przed poszerzeniem sankcji USA Alert

Barka Fortuna. Fot. Vasily Matveev/MarineTraffic

Według Kommiersanta Rosjanie mogą spróbować dokończyć Nord Stream 2 zanim poszerzone sankcje USA wejdą w życie po zmianie prezydenta.

Kommiersant sugeruje, że Gazprom zamierza wznowić budowę Nord Stream 2 na wodach niemieckich piątego grudnia, bo przezwyciężył problem z certyfikacją sprzętu po rezygnacji norweskiego DNV GL. Według gazety może do tego celu zaangażować kolejny statek po Akademiku Czerskim: Fortunę.

Czerski miałby z kolei udać się do Obwodu Królewieckiego na dalsze testy po modernizacji na wypadek, gdyby miał zostać użyty do ukończenia odcinka duńskiego Nord Stream 2. Według Kommiersanta okres przejściowy między prezydenturą Donalda Trumpa a Joe Bidena może posłużyć Rosjanom do dokończenia Nord Stream 2 bez ryzyka objęcia go poszerzonymi sankcjami amerykańskimi szykowanymi w parlamencie do podpisu prezydenta.

Kommiersant/Wojciech Jakóbik