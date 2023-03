Afera kominkowa w Niemczech może obciążyć premier Meklemburgii za ochronę Nord Stream 2 Alert

Erwin Sellering, prezes fundacji klimatycznej i były premier landu Meklemburgia Pomorze Przednie, oraz opozycja na szczeblu federalnym i landowym obciążają Manuelę Schwesig, obecną przywódczynię tego kraju związkowego. Twierdzą, że obecna premier Meklemburgii jest odpowiedzialna za obchodzenie sankcji i umożliwienie zakończenia budowy Nord Stream 2.

Olaf Scholz i Manuela Schwesig otwierają FSRU w Lubminie. Fot. Urząd Kanclerski.

Heiko Geue, landowy minister finansów w rządzie premier Manueli Schwesig przyznał, że urząd skarbowy w Ribnitz-Damgarten ustalił ostatecznie podatek od darowizny w wysokości 9,8 mln. Chodziło o darowiznę od Nord Stream 2 AG (spółka zarejestrowana w Szwajcarii, należąca w stu procentach do rosyjskiego Gazpromu) na rzecz fundacji. Ministerstwo było zaangażowane, ale nie miało wpływu na tę decyzję – uważa minister. Erwin Sellering temu zaprzecza i mówi, że to ministerstwo finansów “uparcie odmawiało” zgody na wgląd do akt sprawy podatkowej – podaje gazeta Ostsee Zeitung.



Oznacza to, że fundacja nie była w stanie udowodnić, że miliony od Nord Stream 2 AG zostały przeznaczone wyłącznie na ochronę klimatu, a nie na i dokończenie budowy gazociągu. Oznacza to, że mogła mieć na celu omijanie sankcji. Sankcje amerykańskie nie mogły obejmować podmiotów związanych z rządami sojuszniczymi, jak fundacja Klimaschutz Stiftung, która pomogła dokończyć budowę Nord Stream 2 z użyciem statku Blue Ship.



Sellering oskarża Schwesig nawet o poufną osobistą rozmowę z szefem Nord Stream Matthiasem Warnigiem, w której doszło zdaniem Selleringa do “werbalnego porozumienia”, że 20 milionów euro darowizny od Nord Stream 2 zostanie w całości wykorzystane na ochronę klimatu. – Matthias Warnig wyjaśnił Schwesig w rozmowie w cztery oczy, że pieniądze mogą być wykorzystane tylko na cele ochrony klimatu – cytuje Selleringa państwowa stacja telewizyjno-radiowa NDR. Taka rozmowa z Warnigiem oznacza, że wkład premier Manueli Schwesig w sprawy fundacji i zakończenia budowy Nord Stream 2 był świadomy i celowy.



Landowa SPD reaguje na krytykę mediów i opozycji atakiem w kierunku Angeli Merkel, chadecji i Berlina. – Peter Altmaier, wówczas minister gospodarki z ramienia CDU, również do końca swojej kadencji popierał budowę Nord Stream 2. I nawet do byłej kanclerz Merkel nie docierały głosy, że na tej podstawie w momencie powstania fundacji odrzuca dalszą budowę Nord Stream 2 – ogłosił w komunikacie dla mediów Julian Barlen, szef klubu poselskiego SPD w Landtagu.



Dokumenty urzędu skarbowego określające podatek od darowizny w kontekście fundacji klimatycznej zostały spalone w kominku przez urzędniczkę, która przestraszyła się wymiaru sprawy, którą miała do wykonania. Jeśli potwierdzą się oskarżenia Selleringa, że premier Schwesig bezpośrednio brała udział w zatajeniu rzeczywistych celów tej fundacji, trudno będzie się jej utrzymać przy władzy.

Ostsee Zeitung/SPD MV/NDR.de/Aleksandra Fedorska