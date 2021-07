Marszałkowski dla PR24: Rosja od lat wykorzystuje gaz do szantażu Energetyka

fot. Nord Stream 2

Redaktor BiznesAlert.pl Mariusz Marszałkowski mówił w Polskim Radiu 24 o tym, że Rosja od lat sięga po takie chwyty jak szantaż gazem. – Nieraz zdarzało się tak, że Rosjanie potrafili zakręcić kurek z gazem w okresie zimowym albo z pozycji monopolisty proponowała wygórowane stawki, tak jak w przypadku Polski – powiedział.

Doradca szefa dyplomacji USA Derek Chollet odwiedzi w tym tygodniu Ukrainę i Polskę – podał w poniedziałek Departament Stanu. Jednym z tematów rozmów mają być „wspólne obawy” dotyczące gazociągu Nord Stream 2.

Co dalej z budową Nord Stream 2?

Marszałkowski wskazał, że o tym jak ostatecznie będzie wyglądał układ między Berlinem a Waszyngtonem w sprawie Nord Stream 2, dowiemy się za kilka dni. – Niemcy mogą zainwestować w ukraiński sektor energetyczny, aby ten mógł być nadal rentowny. Pozostaje do odpowiedzi pytanie o to, dla kogo będzie to bardziej korzystne – mówił.

Gość Polskiego Radia 24 podkreślał, że Ukraińcy od 2015 roku nie sprowadzają gazu bezpośrednio z Rosji, ale jest sprowadzany on z krajów zachodnich. – A niektóre kraje zachodnie kupują go od Rosji – zaznaczył.

Źródło: PolskieRadio24.pl