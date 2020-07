Flota Gazpromu do budowy Nord Stream 2 jest już na Bałtyku Alert

Statek Gazpromu Iwan Sidorenko fot.Marinetraffic

Dwa statki zaopatrzeniowe Ostap Szeremeta oraz Iwan SIdorenko, które od 15 maja znajdują się w drodze z dalekowschodnich portów Federacji Rosyjskiej, wpłynęły na Morze Bałtyckie. Oba statki będą zaangażowane w budowę Nord Stream 2.

Zwieranie szyków

Oba statki zostały opisane tutaj.

Jednostki te będą prawdopodobnie świadczyć zadania zaopatrzeniowe na potrzeby statków układaniowych, budujących gazociąg Nord Stream 2. Jednym z ich zadań może być transport rur z portu logistycznego w Mukran do miejsca budowy.

Ostap Szeremeta i Iwan Sideorenko obecnie znajdują się na północ od Bornholmu i kierują się do portu w Królewcu. Zgodnie z danymi podanymi w systemie AIS, obie jednostki dotrą do portu docelowego siódmego lipca.

Po dotarciu do Królewca statki uzupełnią zapasy i prawdopodobnie przepłyną do niemieckiego Mukran. Budowa jednak nie zacznie się szybciej niż na początku września, ze względu na wymogi środowiskowe zawarte w pozwoleniu wydanym przez Duńską Agencję Energii. Akademik Czerski oraz barka Fortuna są w trakcie przygotowań do budowy w porcie Mukran.

W sąsiedztwie obu statków Gazpromu płynie Duży Okręt Zwalczania Okrętów Podwodnych Wiceadmirał Kułakow, który zmierza do Sankt Petersburga na paradę morską z okazji dnia zwycięstwa.

Mariusz Marszałkowski