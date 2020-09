Komisja apeluje o dyskusję na temat Nord Stream 2. „To projekt wysoce polityczny” Alert

Ursula von der Leyen fot. Olaf Kosinsky/Wikipedia

Przewodnicząca Komisji Europejskiej wzywa do zmiany podejścia do Nord Stream 2, który nie może być uznawany za projekt czysto ekonomiczny jak ocenia kanclerz Angela Merkel. Robi to na łamach francuskiego Les Echos.

– Przez długi czas mieliśmy czysto ekonomiczne podejście do tego projektu. Jestem przekonana, że jest to także wysoce polityczny projekt. Jednakże zachowanie Rosji nie poprawiło się i ma nawet tendencję do pogorszenia. Nasza nadzieja na poprawę naszych relacji z pomocą tego gazociągu słabnie. Rosja nie zmieni swego podejścia z powodu infrastruktury. Musimy dlatego ponownie włączyć ten temat do szerszego zagadnienia naszych relacji z Moskwą – powiedziała gazecie Les Echos przewodnicząca Ursula von der Leyen.

Tymczasem kanclerz Niemiec Angela Merkel przekonuje, że ten projekt jest czysto ekonomiczny i będzie realizowany pomimo kolejnych, wrogich działań Rosji z otruciem rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego na czele.

Parlament Europejski wezwał do zatrzymania Nord Stream 2 i przedstawił wśród proponowanych działań zaradczych przeciwko Rosji także sankcje wobec firm wspierających reżim na Kremlu, a więc także Gazpromu i Nord Stream 2 AG odpowiedzialnych za sporny projekt gazociągu z Rosji do Niemiec.

Les Echos/Wojciech Jakóbik