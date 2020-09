Niemcy grożą Rosji zatrzymaniem Nord Stream 2 za otrucie Nawalnego Alert

Aleksiej Nawalny. Fot.: Flickr

Minister spraw zagranicznych Niemiec zagroził Rosji, że zatrzyma projekt gazociągu Nord Stream 2 jeśli ta na czas nie pomoże rozwiązać sprawy otrucia Aleksieja Nawalnego.

Minister Heiko Maas wezwał rząd rosyjski do współpracy przy rozwiązywaniu sprawy otrucia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. – Liczę na to, że Rosjanie nie skłonią nas do zmiany stanowiska w sprawie Nord Stream 2 – zagroził w Bild am Sonntag. – Mamy stanowcze oczekiwanie wobec rządu rosyjskiego, że rozwiąże tę poważną sprawę kryminalną.

Według Maasa istnieje wiele dowodów sugerujących, że to Rosja stoi za otruciem Nawalnego. – Jeśli jej działania nie wyjdą poza pozory, musimy uznać, że ma ona coś do ukrycia. Jeśli nie ma nic wspólnego z otruciem, w jej interesie leży obrona z użyciem faktów – ocenił rozmówca niemieckiej gazety. – Jeżeli nie będzie wkładu strony rosyjskiej w śledztwo w ciągu następnych kilku dni, będziemy musieli omówić odpowiedź z naszymi partnerami – zastrzegł minister.

Część opinii publicznej na świecie, w tym niemieckie gazety Handelsblatt i Frankfurter Allgemeine Zeitung, apeluje o zatrzymanie projektu gazociągu z Rosji do Niemiec o nazwie Nord Stream 2 po otruciu Nawalnego, o której jest oskarżona przez nie Moskwa. Amerykanie wprowadzili sankcje wobec tego projektu i planują ich poszerzenie ze względu na to, że ich zdaniem zagraża bezpieczeństwu USA oraz ich sojuszników.

Przedstawiciele CDU i Zieloni domagają się, by były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder wycofał się z zarządów spółek Nord Stream AG i Nord Stream 2 AG odpowiedzialnych odpowiednio za istniejący i planowany gazociąg z Rosji do Niemiec. Poseł FDP zaproponował dwuletnie moratorium na budowę Nord Stream 2.

Die Zeit/Bild am Sonntag/Wojciech Jakóbik