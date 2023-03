Nowa teoria o sprawcach sabotażu Nord Stream 2: proukraińscy Rosjanie i Ukraińcy Alert

New York Times publikuje spekulacje na temat sprawców sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2 z września 2022 roku. Zdaniem jego anonimowych rozmówców stoją za nimi Ukraińcy oraz „prorosyjscy Rosjanie”.

Wyciek gazu z Nord Stream 1 i 2. Fot. Forsvaret.

Do tej pory teorie na temat sprawców sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2 w sprawie których toczy się śledztwo na Zachodzie były przedstawiane przez władze rosyjskie, które posądzały pierwotnie brytyjskie MI6, a potem USA oraz Norwegię mające współpracować przy wysadzeniu tych rur z Rosji do Niemiec, którą to tezę wsparł dziennikarz Seymour Hirsh znany z publicystyki antyamerykańskiej.

Nowa teoria pochodzi z USA i została przedstawiona przez dziennik New York Times. Anonimowi przedstawiciele wywiadu amerykańskiego mieli przekazać gazecie, że za atakiem stoi „grupa proukraińska”. Mieli to być przeciwnicy prezydenta Władimira Putina z Rosji z powiązaniami z władzami Ukrainy.

– Oficjele, którzy widzieli dane wywiadowcze na ten temat mówią, że sabotażyści to najprawdopodobniej Ukraińcy bądź Rosjanie, albo jedni i drudzy. Nie byli zaangażowani Amerykanie ani Brytyjczycy – czytamy w NYT. Gazeta nie podaje informacji o instytucjach zaangażowanych w sabotaż ani źródłach jego finansowania.

Nie ma wciąż oficjalnej informacji na temat sprawców sabotażu polegającego na wysadzeniu dwóch nitek Nord Stream 1 i jednej Nord Stream 2 w dniu 26 września 2022 roku.

New York Times/Wojciech Jakóbik