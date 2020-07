Amerykanie ostrzegają firmy niemieckie przed sankcjami wobec Nord Stream 2 Alert

Spawanie rur. Fot. Nord Stream 2

Według Welt Am Sonntag firmy niemieckie zaangażowane w sporny projekt Nord Stream 2 otrzymały informację od administracji USA o konsekwencjach swego postępowania. Amerykanie potwierdzili, że chcą zatrzymać projekt z pomocą sankcji.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo skomentował inicjatywę przyjęcia sankcji CAATSA. – Wycofajcie się teraz albo przygotujcie się na konsekwencje – zaapelował do firm zaangażowanych w budowę, jej przygotowanie, ubezpieczenie i inne formy wsparcia projektu. Sankcje mogłyby wykluczyć takie podmioty z rynku amerykańskiego i doprowadzić do zakazu wstępu na terytorium USA dla ich pracowników.

Nord Stream 2 to gazociąg z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie, który miał powstać do końca 2019 roku, ale jest opóźniony między innymi przez sankcje USA, które zmusiły firmę konstruującą go pierwotnie (szwajcarski Allseas) do opuszczenia budowy.

Welt Am Sonntag/Wojciech Jakóbik