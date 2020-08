Komisja krytykuje groźbę poszerzenia sankcji wobec Nord Stream 2 i domaga się konsultacji Alert

– Zastosowanie eksterytorialne sankcji narusza prawo międzynarodowe – powiedziała komisarz ds. energii Kadri Simson gazecie Handelsblatt w odpowiedzi na pytanie o pomysł poszerzenia sankcji wobec Nord Stream 2 tak, aby objęły też firmy europejskie zaangażowane w projekt.

– Celem Komisji zawsze było zapewnienie, że Nord Stream 2 po ukończeniu będzie pracował w sposób przejrzysty i niedyskryminujący z adekwatnym poziomem nadzoru regulacyjnego w zgodzie z kluczowymi zasadami prawa międzynarodowego i unijnego – oceniła Simson cytowana przez niemiecką gazetę. Komisarz wyraziła ubolewanie, że w przeciwieństwie do doświadczeń z przeszłości Amerykanie nie koordynują już z Brukselą polityki sankcji.

Senatorzy USA zagrozili w liście do portu Sassnitz w Niemczech, że nowe sankcje zniszczą go finansowo za udostępnienie terenu na potrzeby budowy Nord Stream 2. Premier landu Meklemburgii-Pomorza Zachodniego Manuiela Schwesig z partii socjalistycznej SPD spotkała się 11 sierpnia z dyrektorem zarządzającym spółki Nord Stream 2 AG. Przyznała w rozmowie z radio NDR, że poszerzenie sankcji przez USA sprawi, że ukończenie budowy spornego gazociągu będzie „bardzo trudne”. Mimo to Schwesig poparła dalszą budowę Nord Stream 2 ze względu na to, że Niemcy będą potrzebować gazu do transformacji energetycznej.

