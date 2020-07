Media niemieckie uderzają w LNG z USA w sporze o Nord Stream 2 Alert

Prace przy rurach. Fot. Nord Stream 2

Amerykanie chcą poszerzyć sankcje wobec spornego gazociągu Nord Stream 2. Media niemieckie odpowiadają krytyką polityki USA, która ich zdaniem ma na celu promocję amerykańskiego LNG.

Handelsblatt przekonuje, że prawdziwy cel sankcji USA wobec Nord Stream 2 to promocja „gazu wolności zamiast gazu z gazociągu”. – Nowa doktryna dominacji energetycznej USA jest prawdziwym powodem sankcji i nie chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Europy – podaje Handelsblatt powielając tezy mediów rosyjskich.

Amerykanie promują dywersyfikację dostaw gazu do Europy, wspierając rozwój dostaw z różnych kierunków jak Norwegia czy Katar. Gaz skroplony wypiera dostawy gazociągowe ze względu na elastyczność i atrakcyjne ceny wynikające z obecnych warunków rynkowych. Mimo to Handelsblatt przekonuje, że Niemcy mogą sięgnąć po kontrsankcje. – Tylko prawdziwa groźba wprowadzenia sankcji w odpowiedzi to prawdziwa szansa na rozstrzygnięcie tego sporu. Donald Trump (prezydent USA – przyp. red.) rozumie tylko taki język – czytamy w gazecie.

Agencja Bloomberg donosiła, że Niemcy przygotowują odpowiedź na sankcje USA wobec Nord Stream 2. Szczegóły nie zostały dotąd ujawnione.

Handelsblatt/Focus/Wojciech Jakóbik