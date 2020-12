Porozumienie w USA otwiera drogę do poszerzenia sankcji wobec Nord Stream 2 Alert

Flaga USA. Fot. Flickr

Jest porozumienie o pakiecie stymulującym w USA otwierające drogę do poszerzenia sankcji wobec Nord Stream 2.

Amerykanie doszli do porozumienia w Izbie Reprezentantów o nowym pakiecie stymulującym gospodarkę w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Chcą wydać 892 mld dolarów na pomoc tego rodzaju. Uzgodnione rozwiązanie ma zostać zaakceptowane przez Senat i prezydenta USA, by mogło wejść w życie. Otwiera ono drogę do podpisu prezydenta pod budżetem obronnym na 2021 roku wartym około 1,4 bln dolarów przyjętym już przez obie izby parlamentu amerykańskiego. Prezydent Donald Trump groził wcześniej wetem budżetowym, które może zostać jednak przełamane odpowiednią większością parlamentarną. Układ o pakiecie stymulacyjnym zwiększa szanse na porozumienie i przyjęcie budżetu bez przeszkód.

Nowy budżet zawiera zapisy poszerzające sankcje wobec spornego projektu Nord Stream 2, które mogą doprowadzić do zatrzymania budowy lub uniemożliwienia rozpoczęcia pracy przez ten gazociąg.

Reuters/Wojciech Jakóbik