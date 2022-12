Szwedzka prokuratura: sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2 dokonała jednostka nawodna Alert

Według szwedzkiego dziennika Expressen, który powołuje się na słowa prokuratora badającego sprawę sabotażu na gazociągach Nord Stream 1 i 2, wysadzenie gazociągów zostało dokonane za pomocą zewnętrznie przytwierdzonych ładunków wybuchowych.

Miejsce wybuchu Nord Stream w duńskiej WSE w okolicy Bornholmu z naniesionymi trasami żeglugi statków w ciągu 90 dni przed wybuchem fot. SpaceKnow

Według prokuratora Matsa Ljungqvist instalacji ładunków dokonano najprawdopodobniej z pokładu statku. Śledczy wątpią, aby sabotażu dokonała jednostka podwodna ze względu na skomplikowanie operacji i ryzyko wykrycia. Ładunek wybuchowy miał być dużych rozmiarów i został umieszczony obok rur. Prokuratura ma znać już rodzaj i wielkość ładunku użytego w akcie dywersji, jednak nie podaje szczegółów.

Szwedzka prokuratura wyklucza również wybuch od wewnątrz rur, co oznacza, że nie wprowadzono ładunku do rur np. przez tłocznie gazu Portowaja w Rosji. Expressen, powołując się na opinię eksperta Hansa Liwanga ze Szwedzkiej Akademii Obrony, stawia tezę, że ładunek wybuchowy mógł zostać podłożony na dnie przy rurach za pomocą statku. Mniej prawdopodobna jest wersja z wykorzystaniem łodzi podwodnej, gdyż wymagałoby to większych zasobów oraz wiązałoby się z większym ryzykiem.

Do wybuchów na gazociągach Nord Stream 1 i 2 doszło pod koniec września. W wyniku sabotażu zniszczono dwie nitki gazociągu Nord Stream 1 oraz jedną nitkę Nord Stream 2. Trwa śledztwo szwedzkie i duńskie kto stoi za przeprowadzeniem sabotażu.

Expressen/Mariusz Marszałkowski