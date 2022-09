Media szwedzkie: Straż przybrzeżna wykryła kolejny wyciek z Nord Stream Alert

Szwedzka gazeta Svenska Dagbladet podaje, że doszło do kolejnego wycieku z Nord Stream. To już czwarty tego typu incydent związany z gazociągami biegnącymi z Rosji do Niemiec.

Budowa na morzu. Fot. Nord Stream 2

Straż przybrzeżna, cytowana przez Svenska Dagbladet, poinformowała, że doszło do kolejnego wycieku z gazociągu Nord Stream. Jest to czwarta usterka gazociągów z Rosji do Niemiec w ciągu kilku dni.

Wycieki zostały zaobserwowane w wyłącznych strefach ekonomicznych, szwedzkiej i duńskiej (po dwa). – Dwa z tych czterech znajdują się w wyłącznej szwedzkiej strefie ekonomicznej – powiedziała rzeczniczka straży przybrzeżnej Jenny Larsson.

Niektóre kraje europejskie, w tym Polska, podejrzewają, że incydenty na Morzu Bałtyckim to celowe ataki z użyciem podwodnych materiałów wybuchowych. Sky New podaje, że miny wokół Nord Stream 1 i 2 mogły tam zostać umieszczone miesiące, a nawet lata temu.

Szwedzkie centrum sejsmologiczne poinformowało, że w obszarze, w którym wystąpiły wycieki, odnotowano „potężne wybuchy podmorskie”.

SkyNews/Jędrzej Stachura