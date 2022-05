Northvolt i Norsk Hydro chcą przenieść recykling baterii do Europy kontynentalnej Alert

Northvolt i Norsk Hydro jeszcze w tym roku przeniosą do Europy kontynentalnej spółkę Hydrovolt zajmującą się recyklingiem baterii samochodów elektrycznych. Wcześniej, szwedzki start-up i norweski producent aluminium otworzyli swój pierwszy zakład w Norwegii.



Hydrovolt rozpoczęła recykling akumulatorów w Fredrikstad na południu Norwegii. Zakład może obsłużyć około 25 tys. akumulatorów samochodów elektrycznych rocznie. – Chcemy przenieść się do Europy kontynentalnej i w tym roku podejmiemy decyzję. Ważne jest, abyśmy budowali zaufanie do recyklingu baterii elektrycznych a zużyte baterie nie podróżowały po całej Europie – powiedział prezes Hydro Energy Arvid Moss w rozmowie z Financial Times.

Celem Hydrovolt jest recykling 150 tys. akumulatorów samochodowych rocznie do 2025 roku i pół miliona do 2030 roku. Firma ma wybrać lokalizację zakładu jeszcze w tym roku i rozpocząć działalność około 2024 roku.

Northvolt jest pierwszym europejskim producentem akumulatorów, który otworzył gigafabrykę na dalekiej północy Szwecji i zamierza otworzyć w nadchodzących latach dwie kolejne, jedną we współpracy z Volvo Cars w pobliżu bazy producenta w Göteborgu, a drugą w Niemczech.

– Budowa zbyt dużego zakładu w Norwegii nie ma sensu. To wczesny rynek, ale nie jest on zbyt duży. Chcemy zbliżyć ekspansję do miejsca, w którym pojawią się duże ilości – powiedziała Emma Nehrenheim, dyrektor ds. środowiska w Northvolt.

Northvolt, który początkowo miał koncentrować się tylko na Europie, teraz planuje ekspansję w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze nie ma jednak konkretnych planów. – Chcemy najpierw uprzemysłowić się w Europie. Z drugiej strony Stany Zjednoczone stają się coraz bardziej interesującym rynkiem – dodała Nehrenheim.

Financial Times/Jędrzej Stachura