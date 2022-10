Norwegia podnosi gotowość sił zbrojnych Alert

Norwegia postawi swoje wojska w stan gotowości ze względu na wzrost zagrożenia wynikający z polityki Rosji – ogłosił norweski rząd.

Flaga Norwegii. Źródło: Pixabay

– To najpoważniejsza sytuacja w zakresie bezpieczeństwa od kilkudziesięciu lat. Nic nie wskazuje na to, że Rosja rozszerzy swoje działania wojenne na inne kraje, ale rosnące napięcia sprawiają, że jesteśmy bardziej narażeni na zagrożenia, operacje wywiadowcze i akty sabotażu– powiedział premier Jonas Gahr Stoere na konferencji prasowej. Norwegia jest obecnie największym eksporterem gazu ziemnego do Unii Europejskiej, odpowiadając za około jedną czwartą całego unijnego importu po spadku przepływów z Rosji.

Zredukowane zostaną szkolenia, a zwiększone zostaną działania ochronne w wykonaniu sił zbrojnych. Norweska armia przećwiczy również proces mobilizacji, a także ochronę strategicznych obiektów i innej ważnej infrastruktury.

Sytuacja ma potrwać minimum rok, jak twierdzi szef norweskich sił zbrojnych generał Eirik Kristoffersen.

Norwegia już wcześniej skierowała wojsko do ochrony infrastruktury wydobywczej ropy i gazu po tym jak pod koniec września doszło do sabotażu na gazociągach Nord Stream 1 i 2.

Naturalgas/Mariusz Marszałkowski