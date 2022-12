Sankcje opóźniają arktyczny zwrot Novateku do Azji Alert

Rosyjski Novatek notuje opóźnienie budowy floty tankowców, bez której nie będzie mógł dokonać zwrotu do Azji z pomocą projektu Arctic LNG. Powód to sankcje zachodnie za atak na Ukrainę.

Gazowiec Christoph de Margerie realizujący dostawy Novateku. Fot. Novatek

Stocznia Zwiezda w Rosji nie była w stanie dokończyć arktycznego tankowca LNG rosyjskiego Novateku tak, by był gotowy do pracy w marcu 2023 roku. Ta firma jest zatem skazana na rynek europejski, który nie wymaga zastosowania tankowców-lodołamaczy pozwalających płynąć szlakiem północnym do Azji.

Budowa tankowca Arc7 ma się opóźnić o co najmniej rok, podobnie jak budowa czterech kolejnych. Kommiersant ocenia, że Novatek może być przez to zmuszony do opóźnienia zwrotu do Azji i sprzedaży LNG w Europie.

Opóźnienie ma według źródeł Kommiersanta wynikać z trudności z dostępem do sprzętu morskiego po wprowadzeniu zachodnich sankcji za atak Rosji na Ukrainę. Novatek planował sprzedawać 80 procent gazu z projektu Arctic LNG 2 planowanego na koniec 2023 roku na rynek azjatycki. Jego planowana przepustowość docelowa to 19,8 mln ton LNG rocznie. Opóźnienie budowy floty tankowców utrudni realizację tego planu.

Kommiersant/Wojciech Jakóbik