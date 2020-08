Nowela OZE dotycząca aukcji na kolejne lata zostanie przyjęta do końca roku Alert

fot. Pixabay

– Kończymy okres konsultacji. W ubiegłym tygodniu skończyliśmy okres składania uwag, które teraz analizujemy. Problem jest bardzo ważny i zdajemy sobie sprawę, że w niedługim czasie będziemy musieli podjąć rozmowy z Komisją Europejską w zakresie notyfikacji przedłużenia systemu aukcji – powiedział Marcin Ścigan, zastępca dyrektora departamentu OZE w ministerstwie energii.

Pozytywny odbiór

– Liczmy, że ustawa zostanie przyjęta do końca roku. Chcemy ją w najbliższym czasie skierować do dalszych prac na posiedzeniu czy komitecie stałym Rady Ministrów. – Kalendarz jest bardzo napięty, ale liczymy, że do końca tego roku będziemy w stanie przyjąć tę ustawę i jeszcze w tym roku będzie ona obowiązywać – powiedział.

Dodał, że nowelizacja ustawy OZE zakłada przedłużenie systemu aukcyjnego o kolejne pięć lat. Ostatnie aukcje mógłby się więc odbyć w 2026 roku.- Przewidujemy także wprowadzenie większej przewidywalności na rzecz inwestorów. Chcemy więc wraz z rozpoczęciem prac nad tą ustawą, rozpocząć prace nad rozporządzeniem, które pokazywałoby w perspektywie czterech lat jakiego rzędu wolumenów możemy się spodziewać w ogłaszanych aukcjach. Liczymy, że te zmiany zostaną odebrane pozytywnie. Liczymy, że rozmowy z Komisją dotyczące notyfikacji, które odbędą się w przyszłym roku, także zostaną pozytywnie odebrane. Zmiany, które proponujemy, wpisują się w strategię zmian na rynku energii w stronę OZE, dlatego też jesteśmy dobrej myśli – powiedział.

Marcin Ścigan odniósł się także do rozporządzenia dotyczącego aukcji na 2021 rok. Branża wiatrowa uważa jednak, że 300 MW wpisane w projekt rozporządzenia, to zbyt mały wolumen, a projektów może być więcej. – 300 MW to wartość szacunkowa. Projekty wiatrowe i fotowoltaiczne będą ze sobą konkurować w jednym koszyku do 1 MW. Nie jest tajemnicą, że resort chce promować takie technologie i przeanalizuje uwagi oraz szacunki. Zobaczymy, czy będzie możliwość i celowość zwiększenia tych wolumenów – wyjaśnił.