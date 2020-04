Część krajów UE ma nalegać na Nowy Zielony Ład mimo koronawirusa Alert

Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Ministrowie środowiska z 10 krajów UE wzywają Komisję Europejską do realizacji Nowego Zielonego Ładu zgodnie z wcześniejszymi planami pomimo epidemii koronawirusa. Taką informację przekazała organizacja ekologiczna Climate Action Network.

Niekontrolowane zmiany klimatu

Ministrowie środowiska mieli zwrócić się do Komisji o przedstawienie planu zapewniającego trwałe wyjście z kryzysu. – Dzisiejsza tragedia jest przerażającym uzmysłowieniem, że potrzebne są wczesne i skoordynowane działania w celu przezwyciężenia zbiorowych zagrożeń, w tym dramatycznych kosztów niekontrolowanej zmiany klimatu dla naszego życia, dobrobytu i gospodarki – powiedział Wendel Trio, dyrektor Climate Action Network.

Ministrowie mają ostrzegać przed krótkoterminowymi rozwiązaniami, które grożą zatrzymaniem UE przy gospodarce opartej o paliwa kopalne w nadchodzących dziesięcioleciach. Zamiast tego nalegają, aby UE uczyniła Nowy Zielony Ład „kręgosłupem” długoterminowego ożywienia gospodarczego i pozostała zdecydowana podnieść cel klimatyczny do 2030 roku do końca tego roku.

Zdaniem Wendela, Komisja musi ustanowić ożywienie gospodarcze i zaproponować ambitny cel ograniczenia emisji o co najmniej 65 procent do 2030 roku.

Obecny cel ograniczenia emisji wynosi 40 procent do 2030 roku. Komisja Europejska odłożyła do września decyzję w sprawie podwyższenia celu redukcji emisji dwutlenku węgla na 2030 rok. W chwili przyjęcia unijnego prawa klimatycznego w marcu tego roku, Komisja podkreślała, że to wymusi większe limity redukcyjne gazów cieplarnianych w 2030 roku. Chodzi o zwiększenie redukcji emisji CO2 z obecnych 40 procent do co najmniej 50, ale z zamiarem osiągnięcia 55 procent.

Bartłomiej Sawicki