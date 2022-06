Jóźwicki: To ma być rekordowy rok OZE Energetyka

Według najnowszych prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej instalacje energii odnawialnej na całym świecie osiągnęły rekordowy poziom w 2021 roku. Oczekuje się dalszego wzrostu o ponad 8 procent w 2022 roku, pomimo wyższych cen surowców, problemów z łańcuchami dostaw. Agencja wskazuje także, że do 2021 roku na całym świecie uruchomiono prawie 295 GW ze źródeł odnawialnych – pisze Marcin Jóźwicki, współpracownik BiznesAlert.pl.

Farmy wiatrowe. Fot.; Energa

W 2022 roku łączna moc instalacji OZE na świecie będzie równa zapotrzebowaniu Niemiec na energię

Nowy raport MAE szacuje także, że wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, oczekiwany w latach 2021-2023, może zrównoważyć produkcję elektrowni, zależnych od rosyjskiego gazu w wielu krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Holandia, Polska itp.). W 2022 roku łączna moc instalacji OZE może wynieść 320 GW, czyli równowartość zapotrzebowania Niemiec na energię. MAE przewiduje także uruchomienie 190 GW nowych mocy fotowoltaicznych na świecie w 2022 roku, czyli o jedną czwartą więcej niż w 2021 roku. Nowe instalacje wiatrowe na lądzie mogą powrócić do rekordowego poziomu z 2020 roku (po spadku w 2021 roku). Z drugiej strony w 2022 r. spodziewany jest 40-procentowy spadek mocy z morskich instalacji wiatrowych, po wyjątkowym 2021 roku.

Chiny będą wytwarzać 45 procent światowej energii z OZE

Według prognoz MAE same Chiny mogą wytwarzać 45% światowej energii ze źródeł odnawialnych w latach 2022-2023. Państwo Środka stawia w szczególności na masowy rozwój fotowoltaicznej energii słonecznej. Pomimo oczekiwanego wzrostu mocy ze źródeł odnawialnych w 2022 roku, MAE ostrzega, że ​​“ Prognozy dotyczące rynku energii odnawialnej na rok 2023 i dalsze będą zależeć od wprowadzenia i wdrożenia nowych i skuteczniejszych polityk w ciągu najbliższych sześciu miesięcy”.

Hydroenergetyka wiodącym sektorem OZE na świecie

Należy zauważyć, że hydroenergetyka pozostaje zdecydowanie wiodącym sektorem OZE, wytwarzającym energię elektryczną na świecie (15,3 procent całkowitej produkcji energii elektrycznej w 2021 roku), pomimo przewidywanego 40-procentowego spadku liczby nowych instalacji w 2022 roku w porównaniu z 2021 rokiem. Wszystkie odnawialne źródła energii odpowiadały za blisko 28,5 procent światowej produkcji energii elektrycznej w 2021 roku.

W 2021 energia wiatrowa i słoneczna odpowiadały za 10 procent światowej produkcji energii

Natomiast według raportu opublikowanego 30 marca przez think tank Ember, w 2021 r. wiatr i energia słoneczna po raz pierwszy odpowiadały za ponad 10 procent światowej produkcji energii elektrycznej. Światowa produkcja wiatrowa wzrosła o 14 procent w 2021 roku. Jednak sektor ten odpowiada tylko za 6,6 procent światowej produkcji energii elektrycznej, w porównaniu z 36,5 procent w przypadku węgla. Według Ember, wiatr i energia słoneczna odpowiadały odpowiednio za 6,6 i 3,7 procent światowej produkcji energii elektrycznej w 2021 roku. Według think tanku 50 krajów wytwarza obecnie ponad 10 procent energii elektrycznej dzięki tym sektorom (w tym przypadku 7 nowych krajów). Globalna produkcja wiatrowa wzrosła o 14 procent w porównaniu do 2020 roku, a słoneczna o 23 procent. Według Ember, sektory te powinny łącznie „utrzymać tempo wzrostu 20 procent rocznie do 2030 roku”, aby mieć nadzieję na utrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C.

Węgiel stanowił 36,5 procent światowego miksu elektroenergetycznego w 2021 roku

Według think tanku Ember światowa produkcja energii elektrycznej z elektrowni węglowych wyniosła w 2021 roku 10 042 TWh (+9 procent w porównaniu do 2020 roku), co jest historycznym rekordem dla sektora. Jest to o 2 procent więcej niż rekordowy 2018 rok. Węgiel stanowił 36,5 procent światowej produkcji energii elektrycznej w 2021 roku, co czyni go zdecydowanie wiodącym źródłem energii. Dla porównania, wszystkie „bezemisyjne” sektory produkcyjne (w tym hydroelektryczność i energia jądrowa) wytworzyły 38 procent światowej energii elektrycznej w 2021 roku. Pomimo rozwoju sektora wiatrowego i słonecznego Ember zauważa, że ​​59 procent wzrostu światowego zapotrzebowania na energię elektryczną w 2021 roku, zostało pokryte przez wzrost produkcji z elektrowni węglowych (w porównaniu do 29 procent dla wiatru i słońca łącznie). W ten sposób globalne emisje CO2 osiągnęły nowy historyczny szczyt w 2021 roku, 7 procent powyżej poziomu z 2020 roku (po spadku o zaledwie 3 procent w 2020 roku w kontekście pandemii) i 3 procent powyżej poprzedniego szczytu z 2018 roku.