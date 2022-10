Porównanie ofert atomowych dla Polski. Spięcie Atom

Dziennikarze BiznesAlert.pl Jędrzej Stachura oraz Wojciech Jakóbik usiedli razem, aby przedyskutować i porównać oferty atomu dla Polski, z których jedna lada dzień zostanie wybrana przez rząd.

– Polacy mają wybrać partnera technologicznego w październiku 2022 roku. Warto przyjrzeć się temu co zaoferowali poszczególni partnerzy. Energetyka jądrowa to skomplikowany temat i nie jesteśmy w stanie sami budować reaktorów jądrowych. Polacy potrzebują firmy, która wie jak budować te reaktory. Trzej oferenci to EDF z Francji, KHNP z Korei Południowej oraz Westinghouse ze Stanów Zjednoczonych – wylicza redaktor naczelny BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik.

– Mamy na stole trzy oferty. Koreańczycy oferują nam reaktor APR-1400, który jest najbardziej nowoczesną technologią. Korea jest także terminowa i zazwyczaj w budżecie. Amerykanie proponują reaktor AP-1000, który posiada system pasywnego bezpieczeństwa tzn. że nie potrzebuje tyle elektroniki do jego obsługi, co zmniejsza jego awaryjność. Francuzi chcą nam zbudować elektrownie jądrowe i to już od 2014 roku. Wybudowali już 60 reaktorów jądrowych, jednakże nie idzie im to najszybciej – opowiada redaktor Jędrzej Stachura.

