Offshore PGE i Ørsted czeka na zielone światło w Komisji Europejskiej

Koncesje MFW na Bałtyku fot. Polska Grupa Energetyczna.

Trwają prace nad Morską Farmą Wiatrową Baltica. To inwestycja w odnawialne źródła energii na Morzu Bałtyckim zaplanowana we współpracy PGE z duńskim Ørsted. Te firmy przekazały dokumentacje do Komisji Europejskiej w sprawie kontraktu różnicowego, co stanowi kolejny etap przygotowań do ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

Kontrakt różnicowy

– Ustalenie z Komisją Europejską ostatecznych cen energii w kontrakcie różnicowym jest jednym z kluczowych elementów, który pozwoli nam na podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej dotyczącej budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – powiedział prezes zarządu Polskiego Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. PGE i Ørsted liczą na otrzymanie decyzji KE w ciągu roku. – Kolejnym krokiem są ewentualne pytania i finalna decyzja Komisji Europejskiej. Spodziewamy się jej w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Liczymy na konstruktywny dialog z Komisją w całym tym procesie, jesteśmy na niego otwarci i dobrze przygotowani – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Po wydaniu decyzji przez KE, projekt musi wrócić do Urzędu Regulacji Energetyki.. Ustalone ceny mają zostać ponownie zweryfikowane. Wtedy zapadnie ostateczna decyzja co do wysokości wsparcia Baltica 2 oraz Baltica 3 przez Urząd.

– Kontrakt różnicowy (ang. contract for difference) zabezpieczy duży wolumen energii po stałej cenie, co jest korzyścią nie tylko dla inwestorów, ale przede wszystkim dla odbiorców energii – powiedział prezes zarządu PGE. Tego typu kontrakt zakłada ustalenie stałych cen energii i pokrycie ujemnego salda przez sprzedającego. W kwietniu 2021 roku, prezes URE przyznał wsparcie dla projektu w kontrakcie różnicowym, czyli kontrakcie różnicy kursowej. Maksymalna cena wsparcia to 319,6 PLN/MWh.

Baltica 2 i Baltica 3

MFW ma być częścią planu rozwoju energetycznego dla Polski. Zakłada dwa etapy otwarcia morskiej farmy wiatrowej. Baltica 3 jest pierwszym, którego uruchomienie planuje się na 2026 rok. W tym etapie produkcje energii szacuje się do 1045,5 MW. W kolejnym roku, czyli 2027, produkcja ma wzrosnąć do 1497 MW wraz z otwarciem Baltica 2. To największa planowana inwestycja w OZE na terenie Morza Bałtyckiego w Polsce. Projekt uzyskał już pozwolenia środowiskowe, zawarto umowy przesyłowe z operatorem, decyzje lokalizacyjne oraz prawo do kontraktu różnicowego. Kolejnym krokiem jest decyzja KE, pozwolenie na budowę i decyzja środowiskowa dot. transportu energii na lądzie. Inwestycja ma przynieść wiele korzyści i znacząco przyczynić się do transformacji energetycznej kraju. – Czysta i przystępna cenowo energia jest niezbędna dla rozwoju polskiej gospodarki, a ta z naszego wspólnego projektu mogłaby zasilić nawet 4 mln gospodarstw domowych – dodaje Søren Westergaard Jensen, dyrektor Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica z ramienia Ørsted.

