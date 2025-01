Unia ma dowody, że Chiny ograniczają dostęp do rynku urządzeń medycznych

Chiny ograniczają unijnym dostawcom urządzeń medycznych dostęp do przetargów publicznych – wynika z opublikowanego we wtorek raportu Komisji Europejskiej. W odpowiedzi Komisja zapowiedziała że zdecyduje, jakie kroki podjąć, żeby walczyć z nieuczciwą dyskryminacją unijnych producentów.

Komisja Europejska uznała działania Chin za dyskryminację unijnych wyrobów medycznych oraz stosowanie nieuczciwych warunków konkurencji, w tym blokowanie dostępu do przetargów publicznych na równych zasadach z krajowymi producentami, faworyzowanie rodzimych dostawców oraz promowanie polityki „kupuj co chińskie”.

Raport o nieuczciwym ograniczaniu dostępu

Jak poinformowała KE, opublikowany we wtorek raport zawiera wyraźne dowody na to, że Chiny w nieuczciwy sposób ograniczały dostęp producentów wyrobów medycznych z UE do zamówień rządowych, stosując różne formy bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji. Ograniczenia te obejmowały niemal wszystkie kategorie sprzętu medycznego.

Raport jest wynikiem wszczętego przez KE w kwietniu 2024 roku pierwszego w historii dochodzenia w ramach unijnego instrumentu zamówień międzynarodowych (IPI). Narzędzie to ma na celu zapewnienie wzajemności w dostępie do zamówień publicznych i zagwarantowanie równych szans unijnym przedsiębiorcom startującym w przetargach poza UE. Instrument ma za zadanie „promowanie otwartego i sprawiedliwego dostępu do rynków zamówień publicznych na całym świecie” dla producentów i dostaw z UE.

Komisja zdecyduje jakie kroki podjąć

KE zapowiedziała, że na podstawie sprawozdania zdecyduje teraz, jakie środki podjąć, żeby przywrócić równowagę w warunkach konkurencji między UE a Chinami w kontekście zamówień publicznych.

Z danych Komisji wynika, że unijny rynek zamówień publicznych jest jednym z największych i najbardziej dostępnych na świecie, czego dowodem jest to, że chiński eksport sprzętów medycznych do Unii odnotował w latach 2015-2023 ponad 100 procentowy wzrost.

Biznes Alert / PAP