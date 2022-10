Onet: Związkowcy protestują przed biurem premiera w Katowicach Alert

Związkowcy znów domagają się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Tym razem chcieli zamurować drzwi wejściowe do jego biura. Powodem protestów jest dostępność taniego węgla.

Związek zawodowy Solidarność w Luksemburgu. Fot. Tygodnik Solidarność.

Onet poinformował, że członkowie Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” zorganizowali kolejny protest w sprawie dostępności taniego węgla. W poniedziałek rozpoczęli strajk pod biurem premiera Mateusza Morawieckiego w Katowicach. Zażądali spotkania z szefem rządu. – Związkowcy przystąpili do murowania głównych drzwi budynku. Wówczas do interwencji wkroczyli policjanci uzbrojeni w tarcze i gaz. Znajdowali się w środku i usiłowali otworzyć drzwi, by przeszkodzić protestującym. Doszło do szarpaniny – podaje Onet.

– Ta akcja pokazuje, że doszło do przesilenia. Morawiecki przez miesiące opowiadał, ile w Polsce będzie taniego węgla. Tak naprawdę w górnictwie zmniejszamy wydobycie, bo nie mamy ludzi i środków na wydobycie – powiedział Rafał Jedwabny, przewodniczący WZZ „Sierpień 80” na KWK Murcki-Staszic.

Związkowcy po raz kolejny wywołują „do tablicy” premiera Morawieckiego. We wrześniu 2022 roku wyrazili swoje niezadowolenie z owoców prac zespołu do spraw transformacji górnictwa i energetyki. Wtedy również żądali udziału szefa rządu w rozmowach.

Onet/Jędrzej Stachura