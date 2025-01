USA powiadomiły ONZ o rezygnacji z porozumienia paryskiego. Wyjdą z niego za rok

Stany Zjednoczone przekazały ONZ decyzję o rezygnacji z porozumienia paryskiego. W praktyce dojdzie do tego 27 stycznia 2026 roku.

– USA poinformowały sekretarza generalnego o wycofaniu się z porozumienia paryskiego. Decyzja wejdzie w życie 27 stycznia 2026 roku – powiedział Stephane Dujarric, rzecznik ONZ.

– Jako organizacja, niezmiennie potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz porozumienia paryskiego i poparcie dla wszelkich skutecznych wysiłków mających na celu ograniczenie wzrostu temperatury globalnej do plus 1,5 stop C – dodał.

20 stycznia 2025 roku, w pierwszym dniu urzędowania, prezydent Donald Trump podpisał dekret o rezygnacji z porozumienia paryskiego. To traktat z 2015 roku, który zobowiązuje 194 kraje do działań na rzecz ochrony klimatu. Według jego założeń, sygnatariusze mają ograniczyć średni wzrost temperatury na Ziemi do 1,5 stopni Celsjusza.

France24 / Jędrzej Stachura