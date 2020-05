Porozumienie naftowe może nie spuścić z tonu przez koronawirusa Alert

fot. Patrycja Rapacka

Grupa OPEC+ planuje przedłużenie cięć wydobycia w ramach porozumienia naftowego w wysokości 9,7 mln baryłek dziennie poza zaplanowane maj i czerwiec – podają źródła Reutersa.

Ustalenia

Według pierwotnych ustaleń obecne cięcia miały obowiązywać dwa miesiące – od początku maja do końca czerwca. Od lipca miały zostać zredukowane do 7,6 mln baryłek dziennie do grudnia 2020 roku.

Według źródeł Reutersa w OPEC, strony porozumienia są gotowe do przedłużenia obecnych cięć po czerwcu. Ten ruch ma być odpowiedzią na obawy wybuchu drugiej fali pandemii koronawirusa i ponownego nakładania ograniczeń, które w rezultacie spowodują kolejny spadek popytu surowca.

Według Międzynarodowej Agencji Energii, globalny popyt ropy w drugim kwartale roku spadł o 30 procent. Nieoficjalne informacje sugerują, że następne spotkanie sygnatariuszy porozumienia naftowego ma się odbyć 10-11 czerwca 2020 roku.

Reuters/Mariusz Marszałkowski