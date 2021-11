Operator Nord Stream 2 odwołuje się do sądu ws. unijnej dyrektywy gazowej Alert

Rury projektu Nord Stream 2. Fot. Nord Stream 2

Operator projektu Nord Stream 2, firma Nord Stream 2 AG, odwołała się do niemieckiego Najwyższego Sądu Federalnego od orzeczenia Sądu Najwyższego Krajowego w Dusseldorfie w sprawie wyłączenia spod norm unijnej dyrektywy gazowej tego przedsięwzięcia.

Nord Stream 2 AG ocenia, że ​​jest bezprawnie dyskryminowana, biorąc pod uwagę, że wszystkie inne gazociągi transportujące gaz do Unii Europejskiej, w które dokonano inwestycji przed wejściem w życie nowych przepisów, kwalifikują się do takiego zwolnienia. 25 sierpnia Sąd Najwyższy w Dusseldorfie odrzucił odwołanie operatora Nord Stream 2, spółki Nord Stream 2 AG, o zwolnienie go z wymogów unijnej dyrektywy. Spółka odwołała się od decyzji niemieckiej federalnej agencji sieci (Bundesnetzagentur – BnetzA), która odrzuciła jej wniosek o wyłączenie spod unijnego prawa.

Zgodnie z zapisami dyrektywy gazowej, gazociągi muszą m.in mieć rozdział właścicielski, dopuszczać innych uczestników rynku do przepustowości, a także mieć niezależnie ustalone taryfy przesyłowe.

Nord Stream 2 AG/Mariusz Marszałkowski