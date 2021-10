Orlen chce mieć 50 stacji tankowania wodoru do 2030 roku. Katowice i Poznań idą na pierwszy ogień Alert

Stacja paliw PKN Orlen. Fot. PKN Orlen

PKN Orlen chce postawić 50 stacji tankowania wodoru do 2030 roku. Pierwsze mają powstać w Katowicach i Poznaniu. Prace związane z budową stacji tego rodzaju ruszą na przełomie 2021 i 2022 roku.

– PKN Orlen, zgodnie ze strategią, konsekwentnie inwestuje w przyjazne środowisku technologie wodorowe. W ramach „Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland (Phase I)”, jednego z największych krajowych projektów pod względem wielkości produkcji wodoru, koncern zbuduje dwie ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Poznaniu i Katowicach oraz mobilną stację we Włocławku. Na realizację tego przedsięwzięcia PKN ORLEN otrzymał 2 mln euro dofinansowania z unijnego programu CEF Transport Blending Facility. Do 2030 roku koncern planuje budowę ponad 50 stacji tankowania wodoru w całej Polsce – czytamy w komunikacie Orlenu.

– Jesteśmy nowoczesnym koncernem, wpisującym się w globalny trend rozwoju innowacyjnych, a przy tym ekologicznych technologii, które wytyczają nam drogę do zrównoważonego biznesu. Jedną z nich jest technologia wodorowa. To przyszłość motoryzacji. Intensyfikujemy prace nad jej rozwojem, ponieważ chcemy zajmować silną pozycję konkurencyjną w tym perspektywicznym segmencie. W Trzebini, Włocławku, a następnie w Płocku powstaną huby wodorowe. Równolegle podejmujemy współpracę z samorządami i miejskimi spółkami komunikacyjnymi – potencjalnymi odbiorcami wodoru. Stacje tankowania wodoru, które zamierzamy zbudować, stanowią kolejny, naturalny krok w realizacji naszych biznesowych celów – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Orlen podaje, że pierwsze ogólnodostępne, całodobowe stacje PKN Orlen, na których można będzie zatankować wodór, zostaną zbudowane w Poznaniu i Katowicach. We Włocławku powstanie natomiast stacja modułowa. Będą one przystosowane do użytkowania przez wszystkie pojazdy zasilane wodorem – zarówno w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych, jak i 350 barów dla autobusów i ciężkiego transportu. Planowana infrastruktura umożliwi tankowanie łącznie ponad 40 autobusów, a także samochodów osobowych i innych pojazdów zasilanych ogniwami wodorowymi.

W komunikacie można przeczytać, że bezzwrotne dofinansowanie inwestycji przez Komisję Europejską, w kwocie blisko 2 mln euro, będzie pochodziło z unijnego programu CEF Transport Blending Facility, wspierającego rozwój paliw alternatywnych. Prace związane z budową stacji tankowania wodoru rozpoczną się na przełomie 2021 i 2022 roku. Zapotrzebowanie jednego autobusu na paliwo wodorowe wynosi 30 kg/dzień, które pozwolą na przejechanie ok. 300 km. Pojemność zbiorników samochodów osobowych typu Toyota Mirai wynosi z kolei ok. 5 kg wodoru, które umożliwią pokonanie blisko 600 km. Ponadto zastosowanie ekologicznej technologii wodorowej w transporcie znacząco przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz obniżenia poziomu hałasu w miastach.

PKN Orlen/Wojciech Jakóbik