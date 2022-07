Atomowy wyścig Orlenu i KGHM Alert

Niedługo po tym jak KGHM poinformował opinię publiczną, że złożył wniosek o opinię prezesa Polskiej Agencji Atomistyki w sprawie technologii małego reaktora modularnego z takim samym wnioskiem wystąpił Orlen. Te spółki ścigają się na szlaku ku SMR.

Reaktor PRISMA/ fot. GE Hitachi

KGHM i Orlen liczą na małe reaktory jądrowe jako źródło stabilnej i taniej energii bez emisji CO2 z dostawami do dużych centrów przemysłowych tych firm. Prezes KGHM Marcin Chludziński ujawnił na konferencji prasowej 9 lipca, że jego firma złożyła wniosek do PAA o ocenę technologii SMR od firmy NuScale z USA proponującej reaktor VOYGER. Informacja zwrotna ma się pojawić do 10 miesięcy. Jeszcze tego samego dnia pojawiła się informacja o analogicznym wniosku Orlenu w sprawie technologii GE Hitachi, czyli BWRX-300.

Opinia prezesa PAA poprzedza przyznanie licencji danej technologii jądrowej uprawniającej do jej stosowania. Pozwala dostosować projekt do oczekiwań urzędu. Nie przesądza jednak o ostatecznej decyzji inwestycyjnej, a zatem ruchy KGHM i Orlenu mają głównie oddźwięk wizerunkowy. Widać, że te największe spółki z udziałem Skarbu Państwa ścigają się na komunikaty jądrowe.

Wojciech Jakóbik