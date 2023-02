Orlen planuje w strategii 320 mld zł wydatków na OZE, atom i petrochemię Alert

PKN Orlen przedstawił aktualizację strategii. Zakłada 320 mld zł inwestycji w OZE, atom i petrochemię.

Daniel Obajtek. Fot. Wojciech Jakóbik.

– Budowaliśmy koncern, który może przeprowadzić transformację energetyczną, który może zawierać odpowiednie sojusze gospodarcze, konieczne, byśmy mogli czuć się bezpiecznie. Transformacja musi polegać na nowych miejscach pracy i inwestycjach. Właśnie taki koncern zbudowaliśmy – zapewniał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas konferencji poświęconej aktualizacji strategii. Orlen przewiduje 320 mld złotych inwestycji.

Strategia zakłada wydatki rzędu 70 mld na energetykę zeroemisyjną. Orlen planuje rozwój OZE ze wzrostem mocy planowanej z 2,5 GW do 9 GW w ciągu siedmiu lat dzięki akwizycjom, budowie morskich farm wiatrowych, portu instalacyjnego w Świnoujściu. – Budowa farm morskich musi napędzać naszą gospodarkę – podkreślił Daniel Obajtek. Duńska firma Vestas zapewni turbiny i otworzy fabrykę gondol w Szczecinie.

Orlen chce pozyskać miliard m sześc. biogazu do 2030 roku z nadzieją na korzyści polskiego rolnictwa. – To sposób na zagospodarowanie nadwyżek w rolnictwie – podał prezes Orlenu.

– Łączymy wydobycie w kraju: Lotosu, PGNiG, Orlenu, by mieć odpowiedni potencjał – mówił Obajtek. Podobnie ma być w Norwegii w przypadku Lotosu oraz PGNiG. Obecnie wydobycie w grupie Orlen to 7 mld m sześc. W ciągu siedmiu lat ma wzrosnąć do 12 mld m sześc. rocznie.

65 mld złotych ma zostać wydane na energetykę konwencjonalną: elektrownie gazowe w Ostrołęce, Grudziądzu, Gdańsku, a także Litvinowie w Czechach, a także małe reaktory jądrowe SMR. – To będzie pierwszy mały atom, który powstanie w 2028 roku. Pod koniec kwietnia przedstawimy lokalizację i zaawansowanie naszych partnerów przy tym ważnym projekcie – ujawnił prezes Orlenu.

60 mld złotych ma trafić do sektora rafineryjnego. Z tego 25 mld zł zostanie wydane na biopaliwa, których ma być 3 mln ton rocznie. – Budujemy infrastrukturę, w tym port na Martwej Wiśle. Będziemy rozwijać Trzebinię w zakresie biododatków. Budujemy instalację HVO by zamieniać olej smażalniczy na paliwo lotnicze. Inwestujemy w produkcję estrów.

35 mld złotych zostanie wydane na pogłębiony przerób. – Rafinerie jeszcze długo będą nam służyć, bo gwarantują bezpieczeństwo, ale mają być optymalne, bezpieczne i nowoczesne. Musimy poprawiać ich zdolności – powiedział Obajtek.

40 mld złotych ma trafić na petrochemię, w tym kompleks olefin. – To jedna z największych inwestycji petrochemicznych Europy. Chcemy być centrum petrochemicznym w Europie Środkowej, również z naszymi partnerami, Saudyjczykami – ujawnił. Orlen chce wychwytywać około 3 mln ton dwutlenku węgla rocznie. Połączony z zielonym wodorem ma pozwolić na produkcję paliw syntetycznych.

15 mld złotych zostanie wydane na rozwój sieci detalicznej, by mieć 3,5 mln punktów tego typu. – Planowaliśmy 1000 ładowarek elektrocznych, teraz planujemy 10 tysięcy takich ładowarek w Polsce, Czechach i Niemczech – wyliczał Obajtek.

– Na zielone inwestycje wydamy 120 mld zł. Nie schodzimy z planu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku – zapowiedział prezes PKN Orlen.

Strategia zakłada 60 mld zł EBITDA do 2030 roku. – Składamy deklarację: 4 zł na akcji, co roku zwiększając ją o 15 groszy co roku do poziomu 5,2 zł. W tym roku było bardzo dobrze, wiec deklarujemy 5,5 złotego na akcji. Połowa tej kwoty trafi do budżetu państwa – powiedział Obajtek.

Wojciech Jakóbik