PKN Orlen chce rozpocząć produkcję wodoru we Włocławku w 2022 roku Alert

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

– PKN Orlen rozpocznie produkcję paliwa wodorowego we Włocławku w 2022 roku – poinformował w poniedziałek na Twitterze prezes spółki Daniel Obajtek. Powiedział, że koncern chce budować pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych.

Lider technologii wodorowych

Prezes Obajtek powiedział, że spółka rozpocznie produkcję paliwa wodorowego we Włocławku. – Równolegle z inwestycjami wzmacniamy nasz udział w organizacjach branżowych. Chcemy budować pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych poprzez współpracę z czołowymi ośrodkami badawczymi i wymianę wiedzy – napisał Obajtek.

PKN Orlen przekazał również, że przystąpił do organizacji zrzeszającej blisko 200 firm i ośrodków badawczych pracujących na rzecz rozwoju ogniw paliwowych i technologii wodorowych. – Udział w stowarzyszeniu daje dostęp do transferu wiedzy oraz możliwość pozyskiwania środków na badania i rozwój #H2 – podał na Twitterze PKN Orlen.

Koncern poinformował w zeszłym tygodniu, że rozpoczął proces wyboru wykonawcy hubu wodorowego, który ma powstać we Włocławku. Docelowo ma on wytwarzać do 600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym półroczu 2022 roku.

Projekt obejmuje instalację produkcyjną, infrastrukturę logistyczną oraz dystrybucyjną. – Jest istotnym elementem wspierającym realizację strategii neutralności emisyjnej koncernu w obszarze paliw alternatywnych – podała spółka. Docelowo hub wodorowy we Włocławku będzie mógł wytwarzać do 600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym półroczu 2022 roku.

Twitter/PKN Orlen/Bartłomiej Sawicki