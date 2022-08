Orlen chce przejąć PGNiG w okolicach Wszystkich Świętych i obiecuje rozmowy o dostawach gazu oraz ropy Alert

– Planujemy przejąć grupę PGNiG po rejestracji na przełomie października i listopada – ujawnił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej poświęconej fuzji z Lotosem. Prezes Orlenu zapowiedział, że nowy koncern będzie negocjował z mocniejszej pozycji dostawy węglowodorów.

Platforma wydobywcza na złożu Gina Krog. Fot. Ole Jørgen Bratland/Statoil

Przypomniał, że walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu odbędzie się we wrześniu, a w październiku – PGNiG. Orlen chce po przejęciu Lotosu dokonać przejęcia PGNiG. Ten proces otrzymał zielone światło Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

– Zbilansujemy zakupy węglowodorów. To jest bardzo ważne, byśmy mieli odpowiednią wielkość, by rozmawiać z innymi koncernami narodowymi, choćby wydobywczymi – argumentował Daniel Obajtek w odniesieniu do przejęcia PGNiG. Zapowiedział, że połączone Orlen, Lotos i PGNiG będą miały jedną firmę wydobywczą w kraju i jedną za granicą. Obecnie działa kilka spółek zajmujących się wydobyciem w kraju.

Premier RP poinformował, że gazociąg Baltic Pipe zostanie wykorzystany w połowie do końca 2022 roku (5 mld m sześc. rocznie) i do pełna w 2023 roku (10 mld m sześc. rocznie). PGNiG informowało, że rozmawia o kolejnych umowach na dostawy gazu z szelfu norweskiego. Orlen przejąłby te obowiązki po połączeniu.

– Nie chcę się wypowiadać o kwestii PGNiG i umów, ponieważ nie mam do nich wglądu – zastrzegł prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapytany przez BiznesAlert.pl. – Stajemy się multienergetyczni, więc już teraz rozmawiamy z narodowymi czempionami, koncernami wydobywczymi choćby w zakresie węglowodorów i gazu. Konsultujemy się w sprawie dostaw i innych biznesów, które możemy wspólnie realizować – przyznał.

Firmy węglowodorowe ze Skandynawii jak duński Orsted czy norweski Equinor posiadają także know-how morskich farm wiatrowych. Póki co Orsted posiada umowę z Polską Grupą Energetyczną a Equinor z Poenergią w sprawie współpracy w tym zakresie. Orlen współpracuje z Northland Power z Kanady.

Wojciech Jakóbik

AKTUALIZACJA: 1 sierpnia 2022, godz. 13.00 – wypowiedzi prezesa PKN Orlen o umowach gazowych