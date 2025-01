Orlen otworzył swoją drugą stację wodorową w Polsce

Orlen uruchomił w Katowicach swoją drugą w kraju ogólnodostępną stację wodorową. Paliwo do stacji na Śląsku dostarczane jest z otwartego w tym roku HUBu wodorowego we Włocławku. Grupa ORLEN posiada łącznie cztery ogólnodostępne stacje tankowania wodorem: w Polsce, w Poznaniu i Katowicach oraz Czechach, w Pradze i Litvinovie.

Stacja wodorowa w Katowicach jest zlokalizowana przy tradycyjnej stacji Orlen przy ul. Murckowskiej 22, przy trasie wyjazdowej z miasta w kierunku autostrady A4. Obiekt działa całodobowo i jest ogólnodostęny, co oznacza, że mogą z niego korzystać wszyscy użytkownicy pojazdów napędzanych paliwem wodorowym.

Stacja wyposażona jest w dwa dystrybutory: jeden o ciśnieniu 350 bar do tankowania autobusów i samochodów ciężarowych oraz drugi o ciśnieniu 700 bar do tankowania samochodów osobowych. Wydajność instalacji wynosi minimum 630 kg wodoru, co pozwala na zatankowanie w ciągu doby np. 20 autobusów i 5 pojazdów osobowych.

Clean Cities

Obiekt w Katowicach jest częścią projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland, dofinansowanego ze środków unijnych w ramach instrumentu CEF Blending Facility oraz ze środków z programu NFOŚiGW – „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”.

W czerwcu tego roku Orlen otworzył w Poznaniu swoją pierwszą ogólnodostępną stację wodorową. Obiekt, oprócz pojazdów osobowych, codziennie zasila flotę 25 autobusów należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu. Z kolei rok wcześniej, koncern uruchomił pilotażową stację wodorową na terenie zajezdni autobusowej Wola Duchacka w Krakowie, gdzie także tankowane są autobusy komunikacji miejskiej.

Kolejne stacje wodorowe: w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Włocławku, Gdyni, Pile i Warszawie, będę oddawane do eksploatacji sukcesywnie w kolejnych latach. Obiekty te powstaną w ramach II etapu projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland. W III etapie planowane jest wybudowanie 16 kolejnych stacji, na ten cel Orlen w kwietniu tego roku otrzymał bezzwrotne, rekordowe unijne dofinansowanie w wysokości 62 mln euro.

Do 2030 roku Grupa Orlen planuje budowę sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i towarowego, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wodór będzie dostarczany do nich dzięki wybudowaniu europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór.

Z kolei w sierpniu tego roku, realizowany przez ORLEN i konsorcjum 17 partnerów międzynarodowy projekt HySPARK jako pierwszy w Polsce pozyskał finasowanie z unijnego programu Clean Hydrogen Partnership. Środki w wysokości blisko 9 mln EUR zostaną przeznaczone między innymi na wyprodukowanie pojazdów wodorowych oraz ich przetestowanie na potrzeby lotniska Chopina i warszawskiej komunikacji miejskiej.

Orlen / Biznes Alert