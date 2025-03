Orlen zbuduje 200 punktów szybkiego ładowania w Niemczech

Orlen Deutschland, planuje rozbudowę swojej sieci szybkich ładowarek w Niemczech. Do końca 2026 roku we współpracy z May & Co. Holding firma zamierza zainstalować ponad 200 nowych punktów ładowania ORLEN Charge w co najmniej 30 strategicznych lokalizacjach. To część szerszej strategii koncernu, który dąży do stworzenia 6 tysięcy stacji ładowania w Polsce oraz około 2,5 tysięcy na rynkach zagranicznych w perspektywie najbliższej dekady.

Podpisana umowa z May & Co. Holding, specjalistą w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, daje możliwość dalszej rozbudowy sieci Orlen Charge. Nowe punkty ładowania o mocy od 150 do 400 kW będą dostępne w atrakcyjnych lokalizacjach, takich jak parki handlowe i markety popularnych sieci, co umożliwi kierowcom wygodne ładowanie pojazdów podczas zakupów.

Krzysztof Kaczyński, dyrektor wykonawczy ds. elektromobilności Orlen, podkreśla, że rozwój infrastruktury ładowania jest kluczowy dla rosnącej liczby użytkowników pojazdów elektrycznych. Orlen dąży do objęcia jednej trzeciej rynku dostaw energii dla EV w Polsce do 2035 roku oraz konsekwentnie rozszerza swoją obecność na rynkach zagranicznych.

Inwestycja we wzbogacenie oferty

Jens-Henrik Gerdes, Dyrektor Zarządzający May & Co. Development GmbH, zaznacza, że współpraca z ORLEN Deutschland pozwoli na wzbogacenie oferty dla najemców i ich klientów, jednocześnie wspierając elektromobilność i zrównoważony rozwój.

Dennis Kulbach, Dyrektor Zarządzający Orlen Deutschland, wskazuje, że partnerstwo z May & Co. Holding to ważny krok w umacnianiu pozycji ORLEN na niemieckim rynku. Kontrakt zakłada możliwość dalszej ekspansji i instalacji kolejnych punktów ładowania w przyszłości.

Obecnie sieć Orlen Charge w Niemczech obejmuje 60 punktów, a do końca bieżącego roku ma wzrosnąć do ponad 200. W wyniku nowej umowy, do końca 2026 roku liczba ta przekroczy 460. Dodatkowo w Elmshorn koło Hamburga OrlenDeutschland buduje swój pierwszy hub ładowania, który pomieści 16 szybkich ładowarek o mocy do 400 kW i zostanie ukończony do końca 2025 roku. ORLEN planuje rozwijać podobne huby również w Polsce – do końca tego roku planowane jest uruchomienie 13 takich obiektów.

Piotr Brzyski / Grupa Orlen