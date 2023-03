Orłowski: Ciepłownictwo to nasz narodowy atut (WIDEO) Ciepłownictwo

O wyzwaniach związanych z transformacją sektora energetycznego i ciepłowniczego w Polsce, strategii Grupy Veolia w perspektywie do 2050 r. oraz wykorzystaniu nowych „zielonych” paliw opowiada Marcin Orłowski, członek zarządu oraz dyrektor operacyjny Grupy Veolia w Polsce, w rozmowie z redakcją BiznesAlert.pl.

W trakcie 28. Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, Marcin Orłowski, członek zarządu oraz dyrektor operacyjny w Grupie Veolia, przedstawił zarys strategii transformacji ekologicznej Grupy Veolia w Polsce, która podzielona została na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy perspektywy 2030 roku, w którym do Veolia zamierza całkowicie wyeliminować węgiel ze swoich instalacji. Kolejny etap to rok 2050 i osiągnięcie neutralności klimatycznej.

– W naszej strategii przede wszystkim stawiamy na efektywność energetyczną w trzech obszarach: po stronie źródła, na sieciach dystrybucyjnych oraz po stronie klienta. Dziś najwięcej korzyści możemy osiągnąć współpracując z Klientem – poinformował Marcin Orłowski, członek zarządu oraz dyrektor operacyjny Grupy Veolia w Polsce. – Grupa Veolia w Polsce ma już w swojej ofercie rozwiązania dedykowane dla klientów indywidualnych oraz spółdzielni mieszkaniowych. W ramach naszych usług pomagamy naszym klientom oszczędzać ciepło, a ich efekty sięgają nawet 15-20 procent. To realna oszczędność biorąc pod uwagę niskie koszty inwestycyjne – podkreślił Marcin Orłowski.

Przedstawiciel Veolii, uczestniczył w panelu pt. „Strategie liderów polskiego rynku – aktualizacja strategii w zmienionej sytuacji surowcowej i presji regulacyjnej na kontrolę cen energii dla odbiorców”, który poświęcony był tematyce wyzwań związanych z obecną sytuacją na rynku energetycznych i wpływie tejże sytuacji m.in. na sektor ciepłowniczy.

– Sektor ciepłowniczy jest naszym skarbem narodowym. To dzięki sieciom ciepłowniczym możemy w sposób kontrolowalny i odpowiedzialny przeprowadzić proces transformacji – zaznaczył Marcin Orłowski.

W dalszej części rozmowy odniósł się także do kwestii wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w procesie postępującej transformacji energetycznej, a także możliwości zastąpienia go gazem zdekarbonizowanym.

– W procesie transformacji sektora ciepłowniczego rozwiązaniem przejściowym jest gaz. Dziś jest to paliwo kontrowersyjne, jednakże jest to pierwszy i niezbędny krok w celu wykorzystania gazów zielonych takich jak biometan – powiedział przedstawiciel Veolii. – W ubiegłym roku, wraz z partnerami takimi jak m.in. PKN Orlen, powołaliśmy do życia Polską Organizację Biometanu, która ma za zadanie wspierać rozwój tego paliwa w Polsce. Potencjał tego paliwa w Polsce sięga 8 mld m sześc., co pozwoli nam na zastąpienie ok. 30 procent krajowego zużycia gazu ziemnego w Polsce – podsumował członek zarządu Grupy Veolia w Polsce.