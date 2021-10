Ørsted i ZE PAK łączą siły w offshore Alert

ZE PAK. Fot. Mirosław Perzyński/BiznesAlert.pl

ZE PAK, największy prywatny producent energii w Polsce, realizujący obecnie odejście od węgla na rzecz energetyki odnawialnej oraz Ørsted, światowy lider w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej z 30-letnim doświadczeniem, podpisali list intencyjny dotyczący wspólnego udziału w nadchodzącej aukcji na lokalizację farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.

W kolejnym kroku – po uzyskaniu zgody organów antymonopolowych – ZE PAK i Ørsted utworzą wspólne przedsięwzięcie (joint venture), w którym każda ze spółek będzie miała 50 procent udziałów. Partnerzy wezmą wspólnie udział w nadchodzących aukcjach na morskie lokalizacje na Bałtyku. Sukces w tym przetargu otworzy im drogę do udziału w planowanych w 2025 i 2027 roku aukcjach na wsparcie (CfD) dla morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. W ten sposób ZE PAK i Ørsted chcą rozszerzać zasięg inwestycji w zieloną energię w Polsce, wspierając tym samym krajową gospodarkę w drodze do neutralności klimatycznej.

– Energia z wiatru to jeden z filarów strategii ZE PAK przejścia na produkcję zeroemisyjnej energii i cieszę się, że mamy możliwość rozpoczęcia współpracy właśnie z Orsted. Jeśli na poważnie myśli się o morskiej energetyce wiatrowej, to Ørsted – światowy numer 1 w tej dziedzinie, jest najlepszym z możliwych partnerów. Potencjał, osiągnięcia oraz doświadczenie Orsted w produkcji czystej energii są naprawdę imponujące i bez wątpienia mogą wspomóc transformację energetyczną zarówno ZE PAK, jak i całej polskiej energetyki – mówi Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz i Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.

– Polska podjęła właściwą decyzję stawiając na morską energetykę wiatrową ako podstawę przekształcenia systemu energetycznego tak, by ograniczyć emisje dwutlenku węgla i przez kolejne dekady zapewnić przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym wystarczające i konkurencyjne cenowo dostawy energii elektrycznej podczas wycofywania z wyeksploatowanych elektrowni węglowych. Łącząc lokalne know how z globalnym doświadczeniem, ZE PAK i Ørsted mogą wesprzeć Polskę w drodze od kopalnych do odnawialnych źródeł energii, jednocześnie tworząc tysiące lokalnych miejsc pracy oraz wspierając proces kształcenia kadr i przekwalifikowania pracowników sektora węglowego w kierunku zielonej energetyki – dodaje Martin Neubert, Dyrektor Handlowy i Zastępca Dyrektora Generalnego w Ørsted.

Polska ma ambicję zdywersyfikowania źródeł energii poprzez budowę wielkoskalowych źródeł odnawialnych i zmniejszenie udziału węgla w produkcji energii z około 70% obecnie do 11-28% w 2040 roku. Obecnie w Polsce nie ma morskich farm wiatrowych. Jednak w ramach przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną w polskiej części Morza Bałtyckiego powstanie 5,9 GW mocy z morskich farm do 2030 roku, a do 2040 – 11 GW.

ZE PAK jest piątym, co do wielkości producentem energii w Polsce. Notowana na warszawskiej giełdzie spółka rozpoczęła proces transformacji od produkcji energii ze źródeł kopalnych do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. ZE PAK wycofa się z energetyki węglowej najpóźniej do 2030 roku i zamierza dołączyć do szybko rozwijającego się rynku zielonego wodoru, aby pomóc w dekarbonizacji innych sektorów, takich jak transport i przemysł ciężki.

– W ZE PAK staramy się zajmować konkretami i podejmować realne działania na rzecz przejścia na produkcję czystej energii i redukcji emisji dwutlenku węgla. Podobnie jak Orsted, mamy swoje „naj” i „pierwsze” – ukończyliśmy właśnie budowę największej w Polsce farmy słonecznej, pierwsi rozpoczniemy wytwarzanie zielonego wodoru, jesteśmy liderem w redukcji emisji dwutlenku węgla i co najważniejsze – pierwsi w Polsce odejdziemy od węgla. Morska energetyka wiatrowa będzie ważną częścią transformacji ZE PAK w producenta czystej i zielonej energii”– mówi Piotr Woźny, prezes ZE PAK.

– Polska jest strategicznie ważnym rynkiem dla Ørsted. Mamy nadzieję na dalsze rozszerzenie naszej obecności i inwestycji, aby pomóc Polsce w pozyskiwaniu czystych zasobów energetycznych, które są obficie dostępne na Morzu Bałtyckim. Cieszymy się, że możemy nawiązać współpracę z ZE PAK, który rozpoczął realizację ambitnej zielonej transformacji i którego strategia przejścia z paliw kopalnych na energię odnawialną pomoże Polsce osiągnąć cele redukcji emisji dwutlenku węgla – mówi Rasmus Errboe, wiceprezes odpowiedzialny za Europę kontynentalną w Ørsted.

ZE PAK/Michał Perzyński