Oxfam: Miliarder emituje milion razy więcej CO2 niż zwykły śmiertelnik

Inwestycje zaledwie 125 miliarderów emitują 393 miliony ton ekwiwalentu CO2 każdego roku, czyli tyle, ile wynoszą roczne emisje Francji – podaje Oxfam. Średnio jeden miliarder emituje milion razy więcej niż osoba o średnich dochodach.

Oxfam opublikował raport oparty na szczegółowej analizie inwestycji 125 najbogatszych miliarderów w niektóre z największych światowych korporacji oraz emisji dwutlenku węgla z tych inwestycji. Ci miliarderzy posiadają łącznie 2,4 biliona dolarów udziałów w 183 firmach. Z raportu wynika, że inwestycje tych miliarderów dają rocznie średnio 3 mln ton ekwiwalentu CO2 na osobę, czyli milion razy więcej niż 2,76 ton ekwiwalentu CO2, czyli tyle, ile średnio rocznie emituje osoba o średnich przychodach.

Jak podaje organizacja, rzeczywista liczba prawdopodobnie będzie jeszcze wyższa, ponieważ wykazano, że publikowane emisje dwutlenku węgla przez korporacje systematycznie nie doceniają prawdziwego poziomu wpływu na emisję dwutlenku węgla, a miliarderzy i korporacje, które nie ujawniają publicznie swoich emisji, więc nie mogli zostać włączeni do badań, prawdopodobnie będą to te, które mają duży wpływ na klimat. Oxfam wykorzystał dane publiczne do obliczenia „emisji inwestycyjnych” miliarderów posiadających ponad 10 procent udziałów w korporacji, przydzielając im udział w zgłoszonych emisjach korporacji, w które są inwestowani, proporcjonalnie do ich udziałów.

