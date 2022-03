Pagung: Niemcy w końcu rozmawiają o zależności energetycznej od Rosji (ROZMOWA) Atom

Sarah Pagung. Grafika: Maria Andrzejewska

Podczas niedzielnej specjalnej sesji Bundestagu, rząd Niemiec ogłosił zmianę w stosunkach z Rosją, co ma zasadnicze znaczenie dla niemieckiego myślenia o transformacji energetycznej. W rozmowie z BiznesAlert.pl mówiła o tym Sarah Pagung, ekspertka Niemieckiej Rady Stosunków Międzynarodowych (DGPA).

BiznesAlert.pl: Czy po niedzielnym nadzwyczajnym posiedzeniu Bundestagu, podczas którego padły deklaracje o wsparciu Ukrainy podczas wojny z Rosją i zmniejszenia zależności energetycznej, można mówić o rzeczywistym zwrocie w polityce Niemiec?

Sarah Pagung: Jestem w tej sprawie optymistką. Jeszcze przed tą debatą wydawało się, że pomoc rządu Niemiec dla Ukrainy ograniczy się do podobnego poziomu, co w 2015 roku, ale okazało się, że niemieccy politycy postanowili zaostrzyć kurs, ogłaszając budżet obronny w wysokości 100 mld euro, decydując się na dostawy broni dla Ukrainy i wprowadzenie sankcji wobec Rosji. Środki te pokazują, że rzeczywiście Niemcy zmieniają swoją politykę wobec Rosji. Zobaczymy jak będzie to wyglądało w dalszej perspektywie, będzie to również zależne od tego, jak wyglądać będą działania Rosji w Ukrainie w następnych tygodniach.

Czy zmiana polityki niemieckiego rządu jest wynika z samej reakcji rządu Niemiec na inwazję Rosji, czy jest to również efekt presji NATO i Unii Europejskiej?

Myślę, że zadziałały oba te czynniki. Nawet przed inwazją presja ze strony NATO i Unii Europejskiej była ogromna. Była również presja niemieckiej opinii publicznej. Do samej inwazji w rządzie silne były głosy sprzeciwu wobec dostarczania sprzętu wojskowego czy ostrzejszych sankcji, ale zmieniło się to razem z atakiem Rosjan. Jest to zmiana nie tylko w polityce zagranicznej, ale także w sposobie myślenia rządu o wojnie w Ukrainie. Zmianę tę widać nie tylko w rządzie, ale także w partii Die Linke, która z reguły jest prorosyjska i niechętna sprawom obronności. Teraz w ugrupowaniu tym nie widać takiego oporu wobec sankcji. To również dowodzi, że dokonuje się zmiana.

W pierwszych dniach agresji rosyjskiej wstrzymana została certyfikacja Nord Stream 2. Jaki Pani zdaniem jest los tego projektu?

Moim zdaniem nie wiadomo, czy gazociąg ten w końcu zacznie działać. Po pierwsze dlatego, że certyfikacja została jedynie wstrzymana, ze względu na obawy przed odszkodowaniami dla zainteresowanych koncernów. Różnica pomiędzy rzeczywistym zatrzymaniem a wstrzymaniem certyfikacji jest tylko techniczna. Poza tym, nawet gdyby Niemcy chcieli dokończyć ten projekt, to nadal obowiązują sankcje amerykańskie, i nie widzę możliwości, by miałyby być one zniesione.

Niedawno minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock powiedziała, że odejście Niemiec od węgla zostanie opóźnione, i będzie to cena uniezależnienia od rosyjskiego gazu. Jak to Pani skomentuje?

Rząd Niemiec zmuszony jest myśleć o zmniejszeniu uzależnienia od gazu z Rosji, a być może także o całkowitym uniezależnieniu. Problem polega na tym, że to uzależnienie jest duże. Nie mamy odpowiedniej infrastruktury LNG, przynajmniej do następnej zimy, by to zrekompensować. Trzeba będzie zmniejszyć zużycie gazu i energii w ogóle, ale przede wszystkim szukać innych źródeł. Problem polega również polega na tym, że utrzymanie węgla przyczynia się do zmian klimatu, a dyskusja o odejściu od atomu w Niemczech jest dość trudna. Problem z dostawami energii będzie widoczny do następnej zimy. Może dojść do sytuacji, że będziemy musieli zdecydować się albo na węgiel, albo na atom, a minister gospodarki Robert Habeck powiedział, że ze względu na bezpieczeństwo nie da się przedłużyć funkcjonowania działających jeszcze elektrowni jądrowych. Wyjdzie więc na to, że minister gospodarki z ramienia Zielonych przedłuży funkcjonowanie węgla w Niemczech.

Czy można mówić o tym, że w Niemczech zaczyna się debata o tym, czy decyzja o odejściu od atomu była słuszna?

Z całą pewnością w Niemczech będzie debata na ten temat. Z drugiej strony utrzymanie atomu przez następną zimę będzie niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. Większość elektrowni jądrowych w Niemczech i tak została już wyłączona. Powrót do atomu wymagałby ogromnych inwestycji. Powstaje więc pytanie, skoro Niemcy mają zainwestować ogromne pieniądze w transformację energetyczną, to czy nie lepiej przeznaczyć te pieniądze na rozwój OZE.

Co sami Niemcy w tej chwili sądzą o uzależnieniu energetycznym od Rosji?

Ciężko w tej chwili stwierdzić, bo ostatnie sondaże na ten temat przeprowadzane były dwa tygodnie temu. Jednak w tej chwili sądząc po tonie debaty publicznej, widać o wiele większą gotowość do rezygnacji z importu gazu z Rosji. W tej chwili jednak niemiecka opinia publiczna jest w szoku związanym z wojną, i wielu obawia się, że wzrost cen gazu przełoży się na wzrost cen energii, i każda inna alternatywa, jak węgiel czy atom, również mają swoje wady. Obawiam się jednak, że debata ta złagodnieje, kiedy minie pierwszy szok po inwazji Rosji na Ukrainę.

Rozmawiał Michał Perzyński