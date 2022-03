Pandera: Nikt do końca nie wie, ile węgla z Rosji trafia do polskich domów. Czas oszczędzać Bezpieczeństwo

Węgiel. Fot. Węglokoks

Forum Energii przekonuje do redukcji zużycia paliw kopalnych w Polsce w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę. Nie wiadomo natomiast ile dokładnie węgla rosyjskiego trafia pod polskie strzechy. – Wszyscy będziemy musieli oszczędzać – przyznaje Joanna Pandera.

– Polska jest krajem zużywającym najwięcej paliw stałych w gospodarstw domowych. Najwięcej trafia go do gospodarstw domowych i małych elektrociepłowni na wschodzie Polski. Nie ma na ten temat wystarczającej ilości danych. Nikt do końca nie wie jaka jest skala tego zjawiska, bo to kontrakty prywatne zawierane przez firmy prywatne – powiedziała Joanna Pandera, prezes Forum Energii.

– Przemysł znajdzie się pod ogromną presją kosztową: energochłonny, chemiczny, cementowy, stalowy – przyznała Pandera w odniesieniu do faktu, że połowa zużycia gazu w Polsce trafia na potrzeby przemysłu.

– Musimy radykalnie obniżyć konsumpcję wszystkich paliw kopalnych w sposób zrównoważony, ale tak, aby doprowadzić do znaczących oszczędności – podsumowała prezes Forum Energii. Eksperci tego think tanku apelują o kampanię informacyjną o konieczności oszczędzania energii oraz walkę z dezinformacją.

Zdaniem Joanny Pandery nie należy podejmować nagłych zmian polityki energetycznej i dokończyć rozpoczęte inwestycje gazowe oraz odłożyć decyzje w sprawie następnych do czasu zakończenia wojny na Ukrainie. Gaz jest wykorzystywany w przemyśle i ciepłownictwie, można ograniczyć jego zużycie w ogrzewaniu indywidualnym. – Istotna jest także dekarbonizacja gazu z pomocą gazów zielonych: wodoru i biometanu. To temat dopiero rozwijający się w Polsce – przypomniała Pandera.

– Elektrociepłownie mogą obniżyć temperaturę o kilka stopni. Do rozważenia jest to, jak wytłumaczyć ludziom, może poprzez wymianę okien lub inne rozwiązania zachęcające do oszczędności. Zaprzepaściliśmy zwiększanie efektywności energetycznej w budynkach. Ten obszar właściwie leży i należy go budować od nowa – oceniła Joanna Pandera w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl o sposoby redukcji zużycia energii oraz gazu w dobie kryzysu. – Wszyscy będziemy musieli oszczędzać – przyznaje.

– Jeden z elementów, który wspomagających efektywność energetyczną jest wysoka cena. Do pewnego stopnia ten proces zachodzi samoistnie ze względów ekonomicznych, ale należy przemyśleć na nowo regulacje na rzecz efektywności. W krótkim terminie zadziała cena, która kupi trochę czasu – oceniła Monika Morawiecka, była prezes PGE Baltica a obecnie doradca energetyczny, gość spotkania z Forum Energii. – Nie ma już żadnego usprawiedliwienia budowy nieefektywnych budynków. Stawiamy cały czas często na gaz, a powinny to już być tylko pompy ciepła – dodała.

Opracował Wojciech Jakóbik