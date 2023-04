Brytyjski parlament chce wzmocnienia ochrony morskich farm wiatrowych przed sabotażem Alert

Członkowie parlamentu Wielkiej Brytanii wzywają rząd do ochrony farm wiatrowych przed rosyjskim sabotażem. 24 kwietnia frachtowiec “Petra L”, transportujący zboże z Ukrainy do Belgii, rozbił się o turbinę wiatrową na Morzu Północnym.

Źródło: balticwind.eu

Posłowie brytyjscy ostrzegają rząd przed groźbą rosyjskiego sabotażu na infrastrukturę offshore. Kilka dni temu doszło do wypadku frachtowca “Petra L”, który transportował zboże z Ukrainy do Belgii. Według najnowszych doniesień, 24 kwietnia statek uderzył w turbinę wiatrową na Morzu Północnym, a jego kapitanem był Rosjanin.

– Istnieje obawa, że ​​bezpieczeństwo może być zagrożone, biorąc pod uwagę to, co stało się z rurociągiem Nord Stream na Morzu Bałtyckim – powiedział Angus MacNeil, członek parlamentu Wielkiej Brytanii. Poseł miał na myśli zdarzenie z 26 września, gdy doszło do szeregu wybuchów na gazociągach Nord Stream 1 oraz Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec, o których przygotowanie Rosjanie oskarżają Zachód.

– Nasze źródła odnawialne na Morzu Północnym mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia obfitych i przystępnych cenowo dostaw energii oraz zmniejszenia zależności od niszczących klimat ropy i gazu. Cieszę się, że rząd współpracuje z Unią Europejską w tej sprawie. Ministrowie muszą zapewnić ochronę tej kluczowej infrastruktury – zaznaczyła Caroline Lucas z Partii Zielonych Anglii i Walii. W podobnym tonie wypowiadali się parlamentarzyści Bob Seely i Henry Smith z Partii Konserwatywnej.

Wielka Brytania jest jednym z liderów w dziedzinie morskich turbin wiatrowych. Obecna polityka energetyczna kraju opiera się na odejściu od paliw kopalnych i przestawieniu miksu na odnawialne źródła energii.

CITYA.M / Jędrzej Stachura