Paulus: Obecna inicjatywa ograniczania emisji metanu jest bezzębna Energetyka

Jutta Paulus. Źródło: Parlament Europejski

– Obecna inicjatywa Global Methane Plegde zainicjowana przez USA i UE, mająca na celu ograniczenie emisji metanu o 30 procent do 2030 roku, jest bezzębna – mówi niemiecka europosłanka z ramienia Zielonych/EFA Jutta Paulus.

Jutta Paulus o emisjach metanu

– Nowy raport Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat luki w emisji pokazuje po raz kolejny, że przy dotychczas przedstawionych celach klimatycznych nadal dążymy do katastrofalnego wzrostu globalnej temperatury o 2,7 stopnia w porównaniu z czasami przedindustrialnymi. Konferencja klimatyczna w Glasgow może być naszą ostatnią szansą na ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia. Aby to osiągnąć, należy zmniejszyć o połowę globalną emisję gazów cieplarnianych w ciągu najbliższych ośmiu lat – przekonuje Jutta Paulus.

– Nie wystarczą piękne słowa i połowiczne obietnice. Glasgow musi być miejscem, w którym oprócz rozwoju odnawialnych źródeł energii, głównym celem jest zabójczy dla klimatu metan. Zainicjowana przez UE i USA bezzębna Global Methane Pledge, której celem jest ograniczenie emisji o 30 procent do 2030 roku, nie wystarczy. Przy wiążących celach w sektorach energetyki, odpadów i rolnictwa możliwe byłoby 45 procent. Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska obliczył, że pozwoliłoby nam to zmniejszyć globalne ocieplenie o 0,3 stopnia. To musi być nasza ambicja – uważa Paulus.

Opracował Michał Perzyński