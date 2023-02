PERN planuje rozbudowę infrastruktury na potrzeby naftoportu w Gdańsku Alert

PERN zapowiada, że będzie dalej inwestował w infrastrukturę przeładunkową i przesyłową na potrzeby Naftoportu w Gdańsku. Firma jest gotowa do rozpoczęcia budowy drugiej nitki rurociągu pomorskiego na odcinku Gdańsk-Płock i bada możliwość dobudowy kolejnych pojemności magazynowych na ropę naftową.

Naftoport w Gdańsku. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Naftoport to przedsiębiorstwo zajmujące się lądowo-morskim przeładunkiem produktów naftowych w porcie w Gdańsku. Kontrolny pakiet udziałów należy do PERN, polskiego koncernu zajmującego się logistyką naftową. Przedstawiciele firmy zapowiadają, że w 2023 roku przeładunki ropy i paliw osiągną historyczny rekord i wyniosą nawet 36 mln ton.

– Nasza prognoza na ten rok, przygotowana na podstawie planów klientów, ale i oceny makroekonomicznej sytuacji w sektorze paliw, zakłada 36 mln ton przeładunków ropy i paliw. W styczniu tego roku przeładowaliśmy trzy miliony ton, czyli dokładnie zgodnie z tą prognozą – powiedział prezes Andrzej Brzózka w rozmowie z ISBnews.

– Nasza maksymalna przepustowość wynosi na dzisiaj ok. 40 mln ton, więc przeładunki na poziomie 36 mln ton oznaczałyby, że mamy jeszcze ok. 10 procent wydajności w zapasie, ale na kolejne lata zakładamy jeszcze wyższe przeładunki. Nie wykluczam, że nabyte doświadczenia pozwolą nam podnieść poziom przepustowości naszego terminalu. Jednakże z każdym rokiem pracy z maksymalną wydajnością utrzymanie całkowitej wydajności instalacji będzie coraz większym wyzwaniem – dodał Brzózka.

Nowe zbiorniki i druga nitka rurociągu

PERN rozważa budowę kolejnych zbiorników na ropę w 2023 lub 2024 roku. – W związku ze zmianą struktury dostaw ropy naftowej do Polski rozważamy, czy nie będzie konieczne dobudowanie dodatkowych zbiorników na ropę w bazie w Gdańsku lub w Miszewku Strzałkowskim, ewentualnie w obu obiektach – powiedział prezes Paweł Stańczyk w rozmowie z ISBnews.

Dodatkowo, firma jest gotowa do rozpoczęcia budowy drugiej nitki rurociągu pomorskiego na odcinku Gdańsk-Płock. – […] Trudno ocenić, czy decyzja w tej sprawie zapadnie w tym roku. Sama budowa magistrali może potrwać ok. 3-4 lat – zaznaczył prezes Stańczyk.

Dodał, że PERN jest otwarty na dalszą rozbudowę systemu rurociągów produktowych w Polsce, po niedawnym uruchomieniu rurociągu na odcinku Boronów-Trzebinia. – Wyrażamy gotowość i dyspozycyjność do takich inwestycji, co więcej widzimy w nich sens biznesowy, bo to najtańszy i najbezpieczniejszy dla środowiska środek transportu paliw. W przypadku tego rodzaju przedsięwzięć odpowiadamy na oczekiwania naszych klientów. Jeśli takie potrzeby się pojawią, podejmiemy rozmowy – poinformował.

Naftoport w Gdańsku zajmuje się przeładunkiem ropy i produktów naftowych. Umożliwia przeładunek ponad 36 mln ton ropy oraz czterech milionów ton produktów naftowych w skali roku.

ISBnews/PERN/Jędrzej Stachura