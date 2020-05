PERN rozpoczął pierwsze próby szczelności zbiorników terminala naftowego w Gdańsku Alert

Naftoport w Gdańsku. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Rozbudowa terminala naftowego w Gdańsku, projektu należącego do PERN, wchodzi w zasadniczy etap. Na ukończeniu są prace przy konstrukcji stalowej trzech zbiorników: 170, 175, 180, każdy o pojemności 100 tys.m sześc . Zakończyła się również próba hydrostatyczna pierwszego zbiornika nr 190, o pojemności 45 tys.m sześc.

Testy zbiornika

Próba hydrostatyczna zbiornika jest wykonywana w ramach obowiązkowych badań technicznych. W trakcie jej trwania sprawdzane są wytrzymałość, szczelność i odkształcanie konstrukcji stalowej oraz osiadanie fundamentu zbiornika pod pełnym obciążeniem.

W czasie próby napełniane są równocześnie płaszcz i osłonę, co pozwala na równomierne obciążenie fundamentów, których osiadanie jest mierzone i analizowane w trakcie całego badania. – Równomierność osiadania jest szczególnie ważna w przypadku zbiornika z dachem pływającym, ponieważ zapobiega deformacjom płaszcza zbiornika, które mogłyby powodować klinowanie dachu pływającego – wyjaśnia PERN. Zbiornik o pojemności 45 tys. m sześc. poddawany obecnie próbie hydrostatycznej ma płaszcz wewnętrzny o średnicy 50 m i wysokości 24,6 m. Płaszcz zewnętrzny, zwany również osłoną, ma średnicę 54 m i wysokość 21 m.

– Ze względu na bardzo trudne warunki gruntowe, fundament zbiornika na TNG jest złożony z fundamentu pośredniego i bezpośredniego. Fundament pośredni zbiornika 45 tys. m sześc. jest systemem 455 betonowych pali o średnicy 40 cm i długości 21-24 m, które przenoszą obciążenie z fundamentu bezpośredniego na warstwę nośną gruntu znajdującą się na głębokości ok. 19 m pod poziomem terenu. Fundament bezpośredni wykonany jest w formie podwójnego żelbetowego ringu, na którym są posadowione płaszcz i osłona zbiornika. Wewnętrzną cześć fundamentu bezpośredniego stanowi warstwa transportowa wykonana w formie zagęszczonej zasypki piaskowo-żwirowej podpierającej dno zbiornika – czytamy w komunikacie.

Rozbudowa terminalu naftowego

Etap II rozbudowy wspomnianego obiektu, należącego do programu inwestycji PERN, zakłada budowę pięciu zbiorników przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej: trzech o pojemności 100 tys. m sześc. każdy oraz dwóch o pojemności 45 tys. m sześc. każdy. Dzięki temu zostanie zwiększona zdolność magazynowania, a także możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej dostarczanej drogą morską do Naftoportu.

Zbiorniki nr 170, 175, 180 i 190 zostaną przekazane do eksploatacji w październiku tego roku. Zbiornik nr 185 o pojemności 45 tys. m sześc., w związku z koniecznością usunięcia napotkanej na głębokości od 4 do 10 metrów przeszkody będącej pozostałością granitowego umocnienia wybrzeża, zostanie włączony do istniejącej infrastruktury w sierpniu 2021 roku.

PERN/Bartłomiej Sawicki