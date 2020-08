Pionierski projekt wychwytywania dwutlenku węgla w USA zostanie zamknięty Alert

Amerykański projekt pochłaniania dwutlenku węgla Petra Nova w Teksasie został zamknięty w związku z problemami technicznymi i niespełnianiem swoich celów.

Zamknięcie projektu Petra Nova

Projekt Petra Nova był postrzegany jako główny test technologii przeznaczonych do wychwytywania gazów cieplarnianych i przechowywania ich pod ziemią, technologii uważanej za kluczową dla firm i rządów, które chcą walczyć ze zmianami klimatu. Projekt joint venture pomiędzy NRG Energy Inc i japońskim JX Nippon otrzymał dotację w wysokości 190 mln dolarów od rządu USA. Zanim został zablokowany, był to jedyny amerykański projekt wychwytujący węgiel z elektrowni węglowej.

Odkąd Petra Nova została uruchomiona w 2017 roku, miała przerwy w funkcjonowaniu przez 367 dni. Problemy z instalacją do wychwytywania dwutlenku węgla były przyczyną ponad jednej czwartej dni przestojów, po których następowały problemy z dedykowanym blokiem gazowym elektrowni. Zakład nie osiągnął również swoich celów w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla; wychwycił 3,8 miliona krótkich ton dwutlenku węgla w ciągu pierwszych trzech lat, deweloperzy oczekiwali wyniku na poziomie 4,6 mln ton.

Rzeczniczka Departamentu Energii, Shaylyn Hynes, powiedziała, że ​​departament uważa, że ​​pomimo przerw w funkcjonowanie, projekt generalnie zakończył się sukcesem, a NRG zrezygnował z projektu „z powodu pandemii i niskiej ceny ropy, a nie z powodu awarii technologii”.

Reuters/Michał Perzyński