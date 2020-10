PGE Energia Ciepła kończy sezon remontowy w krakowskiej elektrociepłowni Alert

Elektrociepłownia Kraków. Fot. BiznesAlert.pl

Należąca do PGE Energia Ciepła krakowska elektrociepłownia, która zapewnia dostawy ciepła i ciepłej wody użytkowej dla ponad 60 procent mieszkańców Krakowa, kończy zaplanowane przeglądy i remonty związanych z przygotowaniem urządzeń do zbliżającej się zimy.

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła pracuje dwadzieścia cztery godziny na dobę przez cały rok, aby zapewnić ponad 60 proc. mieszkańców Krakowa odpowiedni komfort cieplny oraz ciepłą wodę użytkową przez cały rok. Szczególnie ważne jest to zimą, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest największe. Przeglądy, modernizacje i remonty urządzeń produkujących i magazynujących energię cieplną zaczynają się wraz z wiosną. Podstawowym zadaniem krakowskiej elektrociepłowni jest produkcja ciepła. Najwyższa temperatura wody grzewczej, którą urządzenia elektrociepłowni mogą wyprodukować i wprowadzić do miejskiej sieci ciepłowniczej to aż 135°C. Zmienność zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową i ciepło, jej określoną temperaturę oraz ilość, zależy od pory dnia i roku. Wielkość produkcji musi zostać optymalnie zaplanowana, co wiąże się m.in. z rozplanowaniem pracy odpowiednich urządzeń.

– Ostatnie tygodnie pokazują, jak trudno precyzyjnie przewidzieć pogodę. A co za tym idzie – zapotrzebowanie na ciepło potrzebne do ogrzewania mieszkań, szpitali, a także innych obiektów użyteczności publicznej. Niemniej jednak ciepłownicy uwzględniają zmienność aury w planach przeglądów i bieżących modernizacji. Prace w krakowskiej elektrociepłowni są prowadzone, tak aby w razie ochłodzenia zwiększyć produkcję i tym samym elastycznie zareagować na potrzeby cieplne mieszkańców Krakowa. Nasza działalność to podstawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Krakowa – mówi Grzegorz Żebrowski, dyrektor krakowskiej Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

– Podczas remontów kapitalnych bloków energetycznych, modernizowane są: podstawowo turbina i kocioł oraz główne urządzenia uczestniczące w procesie produkcji. Części składowe remontowanych elementów ważą nawet kilkanaście ton, a wymagają zegarmistrzowskiej precyzji na każdym etapie prac. Poszczególne części pasowane są ze sobą z odpowiednią tolerancją. Jak ważny jest to proces można sobie wyobrazić, mając na uwadze, że masa turbogeneratora wirującego z prędkością 3000 obrotów na minutę wynosi niemal 78 ton, czyli tyle ile mniej więcej waży lokomotywa! Dlatego tak ważna jest dla nas dokładność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – podkreśla Antoni Korus, dyrektor techniczny Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Zakończyły się prace związane z remontem wewnętrznej powierzchni płaszcza żelbetowego chłodni kominowej oraz konstrukcji wsporczej zraszalnika. Wyremontowana powierzchnia płaszcza kominowego wynosi około 16 tys. m2 (czterokrotna powierzchnia Rynku Głównego w Krakowie). Podczas prac inwestycyjno-remontowych wymieniono również stalowe obarierowanie i schody.

CIRE.pl/PGE Energia Ciepła/Michał Perzyński