PGE zakończyła budowę 19 farm fotowoltaicznych Alert

PGE Energia Odnawialna, z Grupy PGE, zakończyła prace budowlane na 19 farmach fotowoltaicznych o mocy do 1 MW, które wygrały w 2021 roku aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Nowe jednomegawatowe instalacje słoneczne powstały w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim. Dodatkowo spółka podpisała umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą na budowę farmy fotowoltaicznej PV Augustynka o mocy 25 MW.

Farma fotowoltaiczna Lesko, PGE. Fot. PGE Energetyka Odnawialna

Farmy fotowoltaiczne PGE Energia Odnawialna

– Powstanie 19 elektrowni fotowoltaicznych to kolejny etap naszych inwestycji w energetykę słoneczną. Zostały one wybudowane z wykorzystaniem nowoczesnych, monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy ponad 500 W każdy. Ich parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce – mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna

Panele zamontowane na nowych farmach PGE są bifacjalne. Oznacza to, że absorbują światło dwustronnie, zarówno bezpośrednio padające na ogniwo, jak i odbite – docierające od tyłu. Wykorzystanie tego typu modułów pozwoli zwiększyć produkcję o kilka procent. Według wstępnych szacunków, średniorocznie, będzie się ona kształtować , we wszystkich instalacjach, na poziomie ponad 17 GWh. Pozwoli to zabezpieczyć zapotrzebowanie energetyczne ok. 7500 gospodarstw domowych.

W przyszłym roku zbudowane zostaną kolejne 24 instalacje. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o większych mocach. Jedna z kluczowych inwestycji powstanie w powiecie siemiatyckim na Podlasiu. Będzie to PV Augustynka o mocy 25 MW. W zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę na jej budowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą – zauważa Marcin Karlikowski.

Zgodnie ze strategią, do 2050 r. Grupa PGE osiągnie neutralność klimatyczną dzięki realizacji inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program rozwoju fotowoltaiki, a głównym zadaniem zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel ok 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW. Nowe inwestycje realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, ale również na gruntach dzierżawionych. Jeszcze w tym roku spółka zamierza uzyskać szereg pozwoleń na budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 260 MW. W kolejnych latach ten proces przyspieszy. Celem Grupy PGE jest rozwijanie projektów PV w tempie pozwalającym na zwiększanie corocznie portfela inwestycyjnego o ok. 300 MW. Planowo sprzedaż energii elektrycznej z nowych inwestycji realizowana będzie w systemie aukcyjnym lub w oparciu o długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej (PPA).

PGE Energia Odnawialna/Michał Perzyński