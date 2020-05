PGE Energia Odnawialna zwiększyła niezawodność elektrowni wodnych Alert

Elektrownia wodna Żarnowiec. Fot. PGE

PGE Energia Odnawialna informuje, że uruchomiła dodatkowe nastawnie w swoich elektrowniach szczytowo-pompowych. Jej zdaniem w ten sposób poprawi się funkcjonowanie tych obiektów, szczególnie w obszarze świadczenia usług systemowych.

Bezpieczeństwo energetyczne

PGE informuje, że elektrownie szczytowo-pompowe Żarnowiec, Porąbka-Żar, Solina oraz Dychów stanowią element infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne kraju. Pakiet usług systemowych świadczonych przez te obiekty przyczynia się do zabezpieczenia pełnej stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Odnosi się to m.in. do takich działań jak interwencyjne równoważenie bilansu mocy czynnej i biernej, sterowanie rozpływami mocy w sieci przesyłowej, czy usługa black startu, czyli przywrócenia do pracy bloku energetycznego unieruchomionego wskutek rozległej awarii systemowej.

Nastawnia stanowi centrum sterowania, które umożliwia prowadzenie ruchu obiektu i sprawowanie całodobowego nadzoru nad funkcjonowaniem wszystkich urządzeń oraz zabezpiecza kompleksową kontrolę nad procesami technologicznymi. Elektrownie szczytowo-pompowe, które właśnie uruchomiły swoje zapasowe centra sterowania, zasadniczo polepszyły dotychczasowy standard i niezawodność świadczonych usług, jeszcze kompletniej zabezpieczając ciągłość operacyjną.

– Elektrownie szczytowo-pompowe to istotny składnik portfela Grupy Kapitałowej PGE w kontekście świadczenia regulacyjnych usług systemowych. Choć od lat działają niezawodnie, to wdrażamy wszelkie możliwe rozwiązania, które sprawiają, że funkcjonowanie tych strategicznych obiektów staje się jeszcze bardziej pewne i nowoczesne – mówi Paweł Mazurkiewicz, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Odnawialna.

PGE poinformowała, że uruchomienie nastawni rezerwowych było zaplanowane na późniejszy czas, jednak sytuacja epidemiczna sprawiła, że została podjęta decyzję o przyspieszeniu i zintensyfikowaniu działań. Elektrownia w Żarnowcu dokonała tego usprawnienia już w marcu, a w pozostałych trzech obiektach nowe nastawnie pojawiły się na początku kwietnia.

PGE Energia Odnawialna/Jędrzej Stachura