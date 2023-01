PGE dostała pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 50 MW Alert

Kolejny projekt fotowoltaiczny realizowany przez PGE dostał pozwolenie na budowę. Chodzi o farmę PV Kleszczów o mocy 50 MW, która powstanie w województwie łódzkim do końca 2024 roku na 50 ha gruntów należących do Gminy Kleszczów.

Fotowoltaika. Fot. Polska Grupa Energetyczna

Inwestycję zrealizuje spółka celowa PGE Soleo Kleszczów, w której zgodnie z umową joint venture, PGE Energia Odnawialna i Gmina Kleszczów mają po 50 procent udziałów. Według wstępnych szacunków, średnioroczna produkcja farmy osiągnie poziom 53 GWh, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne około 25 tysięcy gospodarstw domowych. PGE Energia Odnawialna oraz Gmina Kleszczów zrealizują inwestycję w oparciu o system aukcyjny lub poprzez długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej (PPA).

– Budowa farmy słonecznej o mocy 50 MW to obecnie jedna z największych inwestycji fotowoltaicznych w PGE. W tym roku mamy w planach budowę także kolejnych 24 instalacji. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o większych mocach. Ich łączna moc wyniesie ok 180 MW – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Docelowo w 2023 roku PGE będzie mieć wybudowanych lub znajdujących się w trakcie budowy instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 500 MW. W kolejnych latach ten proces będzie kontynuowany. Już dziś spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2 GW.

– Umowa z Gminą Kleszczów na budowę nowej farmy fotowoltaicznej jest elementem transformacji regionu bełchatowskiego. Oprócz uruchomienia farmy fotowoltaicznej, PGE zrealizuje w regionie także inwestycje wiatrowe oraz zbuduje magazyny energii. Dodatkowo, w 2021 roku PGE otworzyła Centrum Rozwoju Kompetencji, które jest wsparciem dla pracowników sektora węglowego w nabyciu nowych kompetencji. W grudniu 2022 roku, PGE otworzyła natomiast w Bełchatowie Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego, którego zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE – czytamy w komunikacie spółki.

Polska Grupa Energetyczna/Michał Perzyński