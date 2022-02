PGE i PKP Cargo Terminale podpisały list intencyjny. Będą rozwijać transport w województwie łódzkim (RELACJA) Infrastruktura

Konferencja z okazji podpisania listu intencyjnego. Fot. Jędrzej Stachura

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i PKP Cargo Terminale podpisały list intencyjny dotyczący powołania Konsorcjum Transportu Kombinowanego w województwie łódzkim. – Ten rejon jest bardzo istotny dla transportu intermodalnego w Polsce i chcemy go rozwijać razem z PGE – powiedział prezes PKP Cargo Jacek Rutkowski.



Współpraca PGE i PKP Cargo ma obejmować powołanie Konsorcjum Transportu Kombinowanego w województwie łódzkim oraz dalsze działania na rzecz rozwoju transportu kolejowego i kołowego w regionie.

– Podpisujemy list intencyjny w celu powołania wspólnej inwestycji z PKP Cargo Terminale. Będzie to kolejne przedsięwzięcie w rejonie Bełchatowa, które przybliży transformację tego regionu. Wspólnie otworzyliśmy Centrum Rozwoju Kompetencji w Bełchatowie. Jest to centrum szkoleniowe, które już prężnie działa i szkoli naszych pracowników. Ich nowoczesne zawody będą wykorzystywane w przyszłości w polskiej energetyce. Otworzyliśmy również centrum naukowe, technologiczne mające na celu opracowywanie sposobów nowoczesnego zagospodarowania ubocznych produktów spalania z elektrowni i kopalni – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

– Podpisanie listu intencyjnego to kolejny krok i kolejna ważna inwestycja. Jest to jedna z wielu inicjatyw, które mają m.in. zapewnić miejsca pracy mieszkańcom regionu. Polska Grupa Energetyczna chce również w przyszłości brać czynny udział w jego rozwoju – dodał.

– Celem Konsorcjum Transportu Kombinowanego jest zwiększenie udziału usług logistycznych na terenie województwa łódzkiego oraz centralnej Polski. Projekt ten ma także wymiar środowiskowy, tj. ograniczenie transportu drogowego na rzecz transportu kolejowego przyczyni się do redukcji emisji CO2 – podkreślił prezes Dąbrowski.

– To jest kolejny milowy krok w budowie terminala. Dzięki współpracy z województwem łódzkim i PGE możemy realizować plany w regionie. Jest to ogromna szansa dla PKP Cargo i liczę, że to przedsięwzięcie będzie udane. Województwo łódzkie, czyli rejon w którym będziemy działać, jest bardzo istotny dla transportu intermodalnego w Polsce. Jest to środek Polski, ogromny węzeł szlaków północ-południe, zarówno samochodowych, jak i kolejowych – zaznaczył prezes PKP Cargo Jacek Rutkowski.

– Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie, istotne dla mieszkańców Zduńskiej Woli, ale i również dla całego obszaru województwa łódzkiego. Dzisiaj podpisujemy list intencyjny, który zmierza do powołania Konsorcjum Transportu Kombinowanego. Zaangażowanie PGE pokazuje, że takie przedsięwzięcia przyciągają uwagę wielkich podmiotów, co również jest ważne dla transformacji regionu – powiedział Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Opracował Jędrzej Stachura