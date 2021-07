PGE zakończyła przegląd instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Kraków Alert

Elektrociepłownia Kraków. Fot. PGE

PGE Energia Ciepła, właściciel krakowskiej elektrociepłowni, zakończyła coroczny przegląd instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS).

Polska Grupa Energetyczna podaje, że odstawienie z ruchu IMOS to planowe działanie, które ma na celu zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzenia. W tym czasie wykonane zostały przeglądy, naprawy i remonty poszczególnych elementów instalacji – czytamy w komunikacie.

Spółka zaznacza, że coczny przegląd całej instalacji ma na celu konserwacje oraz usunięcie zaobserwowanych nieprawidłowości wszystkich strategiczny urządzeń, w szczególności absorbera, którego bezawaryjna praca jest wymagana przez cały sezon grzewczy.

– Sercem instalacji mokrego odsiarczania spalin jest absorber – to tutaj spaliny pochodzące z 5 kotłów są pozbawiane tlenków siarki i pyłów. Ponadto, w ramach tego rocznego przeglądu wykonana została również modernizacja wentylatorów wspomagających przepływ spalin. To działanie zrealizowane zostało w ramach ostatniego etapu realizacji projektu dostosowującego elektrociepłownię do najnowszych jeszcze bardziej restrykcyjnych norm środowiskowych, tj. konkluzji BAT ­– mówi Antoni Korus, dyrektor techniczny elektrociepłowni.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura